Per affrontare le sue sfide immediate in termini di prestazioni e capacità, CenturyLink ha proposto di aggiornare l'hardware del server che esegue il suo ambiente SAP. Allo stesso tempo, l'azienda stava guardando con interesse alla soluzione in memoria SAP: SAP Business Suite powered by SAP HANA.

"Eravamo cauti nel fare nuovi investimenti prima di aver preso una decisione sulla nostra direzione futura, a causa del rischio di dover prendere una strada diversa sul fronte dell'hardware", ricorda Connie Walden. "IBM ci ha dimostrato che i più recenti server Power Systems potevano gestire sia i nostri tradizionali database relazionali per SAP sia i futuri database SAP HANA, anche contemporaneamente sulla stessa macchina fisica, consentendoci di investire con fiducia".

CenturyLink ha implementato un IBM Power System E880 che esegue sia IBM AIX® che SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications come obiettivo di migrazione per il suo panorama SAP ECC esistente, inizialmente come ambiente di test con 20 core e 8 TB di memoria, e successivamente ampliato a 192 core e 32 TB.

Durante l'implementazione di Power E880, CenturyLink ha raggiunto una decisione aziendale in merito alla sua direzione futura in merito al software SAP. Il verdetto è stato quello di migrare immediatamente le sue applicazioni SAP esistenti dai database relazionali alla tecnologia in memoria SAP HANA. Questa migrazione del livello di database sarebbe il primo passo della futura roadmap di CenturyLink per l'adozione di SAP S/4HANA®.

Per supportare la migrazione iniziale del livello di database a SAP HANA, l'azienda ha aggiunto un secondo server Power E880 con 192 core e diversi mesi dopo ha implementato un Power E880C con 192 core e 32 TB di memoria principale per fornire sia capacità aggiuntiva che un'opzione di disaster recovery. Per ridurre al minimo i potenziali colli di bottiglia nell'alimentazione di questo ambiente SAP ad alte prestazioni con i dati, CenturyLink ha effettuato l'upgrade dallo storage su disco convenzionale a IBM FlashSystem® V9000 enterprise flash storage, lavorando con IBM Systems Lab Services durante l'implementazione.

"Il vantaggio immediato della scelta di IBM Power è stato che ci ha permesso di passare a SAP Business Suite powered by SAP HANA senza modificare l'hardware", afferma Connie Walden. " "Abbiamo anche constatato che i prezzi della soluzione IBM erano competitivi rispetto alle soluzioni compatibili con SAP HANA di altri importanti fornitori, e la nostra esperienza pregressa dell'eccezionale stabilità delle soluzioni SAP sulla piattaforma ha concluso l'accordo. La stabilità di IBM Power è un importante punto di differenziazione rispetto ai sistemi distribuiti, e abbiamo 15 anni di esperienza interna a supporto".

CenturyLink ha migrato quasi tutte le funzionalità all'interno del suo ambiente SAP Business Suite, inclusi dati finanziari, supply chain, sistemi e risorse di progetto, risorse umane e buste paga, al database SAP HANA su IBM Power Systems. La società sta inoltre implementando funzionalità di contabilità e riconoscimento delle entrate sulla propria istanza SAP HANA. Esiste anche una terza istanza SAP HANA nativa per lo staging dei dati e questa capacità di eseguire più ambienti SAP HANA di produzione sullo stesso hardware fisico è un vantaggio commerciale e operativo significativo della piattaforma IBM Power.

Il passaggio di CenturyLink a SAP HANA su IBM Power Systems ha raggiunto anche il suo secondo obiettivo: consentire progetti di integrazione più rapidi e a basso costo, aumentando la capacità di generare valore da fusioni e acquisizioni aziendali.

Al momento della scrittura di questo articolo, CenturyLink sta effettuando un'importante fusione con Level 3 Communications Inc., una delle più grandi società tecnologiche del Colorado, e l'azienda nascente sarà integrata nell'ambiente software SAP di CenturyLink.

"Level 3 si concentra su attività all'ingrosso e aziendali, senza alcuna componente consumer regolamentata, e rappresenta un'eccellente opportunità per CenturyLink di acquisire scalabilità in un'area di mercato in crescita", afferma Connie Walden. “Naturalmente, le sinergie sono la ragione principale per cui intraprendi fusioni e acquisizioni: come società combinata sei più forte e puoi ridurre la base di costi unendo le attività di back office. Ciò significa che il successo della crescita è fortemente legato alla capacità di accogliere le acquisizioni in modo rapido ed efficiente".

Il passaggio ai processori IBM® POWER8 e l'adozione della tecnologia SAP HANA si stanno dimostrando un grande vantaggio per il processo di acquisizione di Livello 3. Al di là dei vantaggi in termini di prestazioni rispetto a x86, tra cui prestazioni per core più elevate, cache di memoria più grandi e multithreading simultaneo a otto vie, la piattaforma IBM Power consente alle aziende di implementare fino a otto macchine virtuali SAP HANA di produzione su un singolo server fisico. Ciò consente un'eccezionale efficienza nel consolidamento dei carichi di lavoro, riduce il costo totale di proprietà e offre un'incredibile flessibilità rispetto ai server commodity x86. Con 32 TB di memoria su ciascuno dei server Power E880, CenturyLink ha una grande capacità di combinare in modo sicuro ambienti di produzione e non per SAP HANA sullo stesso sistema. Ciò offre all'azienda la flessibilità di eseguire ambienti QA insieme ai sistemi di produzione e quindi portare tali ambienti QA in produzione senza dover acquistare e installare hardware aggiuntivo.

"I vantaggi unici di Power Systems in termini di virtualizzazione degli ambienti SAP HANA ci danno la possibilità di creare nuovi ambienti quando ne abbiamo bisogno", afferma Connie Walden. “Ciò significa che possiamo accelerare i progetti IT, tagliando costi e rischi. Con la realizzazione della nostra soluzione di accertamento dei dei ricavi e l'integrazione con Level 3, abbiamo dovuto solo acquistare ulteriore capacità di archiviazione. Se avessimo scelto una soluzione con server distribuiti basata su server x86 piuttosto che su IBM Power Systems, avremmo perso settimane di tempo per l'acquisto e l'installazione dell'hardware, e non saremmo mai riusciti a raggiungere gli obiettivi di operatività. Con IBM Power, possiamo adattarci rapidamente e facilmente ai principali cambiamenti nei progetti senza dover effettuare investimenti hardware sostanziali”.

Aggiunge: “La nostra trasformazione strategica in corso d'opera consiste nel raggiungere una maggiore velocità di immissione sul mercato e una maggiore efficienza dei processi, e l'esecuzione di SAP Business Suite powered by SAP HANA su Power Systems supporta sicuramente questi risultati. L'azienda si sta rendendo conto della rapidità con cui siamo riusciti a integrare l'importante acquisizione di Level 3 e credo che questo dia fiducia nel fatto che il programma di trasformazione continuerà a produrre i benefici finanziari previsti."

Come ulteriore esempio della flessibilità e scalabilità della piattaforma IBM Power, CenturyLink utilizza ora lo stesso hardware anche per implementare SAP Hybris® Billing for Level 3, per colmare una lacuna funzionale durante la migrazione dalla suite di software aziendale di un altro fornitore. In una fase successiva, la soluzione verrà utilizzata anche per sostituire alcuni sistemi A/R Qwest legacy che stanno per raggiungere la fine del loro ciclo di vita.