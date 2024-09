Central Nacional Unimed

Il nuovo approccio del CNU alla gestione delle fatture mediche ha migliorato la produttività degli analisti e ha consentito loro di lavorare in modo molto più flessibile.



“L'abbandono del cartaceo ha completamente cambiato il modo in cui le persone lavorano”, afferma Felipe Garcia Rios. “I nostri analisti non hanno più bisogno di rovistare tra scatole e schedari per trovare le informazioni di cui hanno bisogno: tutto quello che devono fare è eseguire una semplice ricerca e il contenuto pertinente apparirà sullo schermo del loro computer. Inoltre, poiché più persone possono accedere agli stessi documenti simultaneamente, non è necessario attendere per ottenere record specifici, così gli analisti possono mettersi subito al lavoro".



E continua: "Con un accesso più semplice ai contenuti e processi più automatizzati, i nostri analisti possono gestire il proprio workload in modo molto più efficace e gestire un volume di lavoro molto più elevato rispetto a prima".



I miglioramenti in termini di efficienza si sono tradotti in tempi di ciclo più brevi e notevoli risparmi sui costi, come spiega Paulo Januzzi, Direttore di Healthcare and Exchange: "Da quando abbiamo introdotto le soluzioni IBM Enterprise Content Management, abbiamo ridotto il tempo impiegato per analizzare le fatture mediche del 35% e abbiamo ridotto del 10% il tempo medio di elaborazione delle fatture. Il risultato è che gli analisti possono prendere decisioni più tempestive sul pagamento delle fatture e il CNU può rimborsare gli operatori sanitari più rapidamente, mantenendo buone relazioni con questi partner.



"Inoltre, riducendo al minimo l'uso del cartaceo e apportando altri miglioramenti ai processi, siamo riusciti a ridurre i costi amministrativi del 90%. Questo ha dato un enorme impulso ai nostri profitti.

L'adozione di contenuti e workflow elettronici ha consentito al CNU di abbattere le barriere alla crescita, consentendo all'azienda di ampliare le operazioni per gestire volumi di affari crescenti senza aumentare il numero di dipendenti.

Felipe Garcia Rios osserva: "Con le soluzioni IBM Enterprise Content Management abbiamo portato l'elaborazione delle fatture mediche a un livello superiore. I team lavorano in modo più rapido e accurato e siamo stati in grado di gestire un carico di lavoro molto più elevato senza assumere ulteriore personale. Ora disponiamo delle solide basi di cui abbiamo bisogno per continuare a far crescere la nostra attività e fornire un servizio sempre eccellente ai nostri partner e clienti, che si affidano a noi per un accesso conveniente all'assistenza sanitaria".