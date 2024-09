Mentre la rapida crescita di Cedato continua, l'azienda si espande facilmente per soddisfare la domanda con l'infrastruttura di hosting IBM Cloud."La nostra metrica di business è il numero di impressioni video che generiamo ogni mese", afferma Doron. "Prima di iniziare l'hosting su una piattaforma IBM Cloud ne supportavamo circa cinque miliardi al mese e ora abbiamo triplicato quel numero.Ora produciamo 15 miliardi di visualizzazioni video al mese su due milioni di siti e app».



La soluzione IBM Cloud offre le opzioni preconfigurate e l'implementazione accelerata dell'infrastruttura di cui la startup ha bisogno per stare al passo con la velocità del business."IBM ha un'ampia gamma di configurazioni server", afferma Tomer Leicht, Vice President of Research and Development di Cedato."Questo è fondamentale: IBM offre tre volte il numero di opzioni rispetto alla maggior parte delle altre aziende ed effettua il provisioning dei server quasi istantaneamente quando facciamo un ordine".



Per Cedato, il marchio IBM e la sua reputazione globale sono utili per sostenere la propria convincente proposta di valore."Il fatto che i nostri prodotti siano eseguiti e gestiti su un'infrastruttura basata su IBM chiude il cerchio sulla nostra offerta e ci aiuta a concludere le trattative, in particolare con i clienti particolarmente attenti", afferma Doron. "Spesso queste aziende sono già rimaste deluse da servizi eseguiti su altre piattaforme e in grado di offrire tempi di attività, affidabilità e integrità inferiori".



Infine, il team dirigenziale di Cedato è fiducioso che il rapporto di collaborazione dell'azienda con IBM promuoverà innovazione e successo continui."IBM adotta davvero un approccio da partner nel suo rapporto commerciale con noi, il che è quello che stavamo cercando", afferma Doron. "Vediamo questo approccio concretizzarsi nel suo modo di pensare al nostro rapporto come a una relazione a lungo termine e nel suo adattarsi alle nostre esigenze specifiche, lavorando con una mentalità win-win".