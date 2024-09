Cedat 85 sfrutta i server IBM Power Systems, ad alta intensità di dati e di elaborazione, per fornire risultati ai clienti con grande velocità e qualità. Riducendo il time-to-market delle sue soluzioni, l'infrastruttura IBM contribuisce a creare un vantaggio competitivo fondamentale per l'azienda.

"Utilizzando i server IBM Power Systems AC922, possiamo addestrare i modelli di reti neurali con una velocità 2,4 volte maggiore", commenta Giannotti. "E soprattutto, il risparmio di tempo non va a scapito dell'accuratezza. Di recente abbiamo condotto un progetto pilota per un ente pubblico in cui abbiamo dovuto adeguare i nostri modelli per adattarli ai diversi accenti e dialetti regionali. Nel giro di poche settimane, abbiamo aumentato l'accuratezza del nostro modello in lingua inglese di quasi il 10% quando applicato al loro caso d’uso, un processo che in passato ci avrebbe richiesto mesi. Questo miglioramento è stato reso possibile grazie alla combinazione tra la competenza dei nostri ingegneri AI, i nostri algoritmi proprietari e l’elaborazione superveloce dell’infrastruttura IBM”.



I tempi di addestramento più brevi riducono anche il rischio per Cedat 85, poiché gli ingegneri non devono aspettare a lungo per scoprire se un modello di rete neurale ha bisogno di una messa a punto. L'azienda ha inoltre aumentato la sua capacità di portare avanti progetti, e di conseguenza di cogliere nuove opportunità.



"L'impiego dei server IBM Power Systems AC922 ci offre una maggiore possibilità di sperimentazione: possiamo infatti provare cose diverse senza preoccuparci di vincolare la nostra infrastruttura all'addestramento di un modello difettoso per mesi e mesi", spiega Giannotti. "Possiamo anche essere più proattivi con i nostri attuali e potenziali clienti, e questo ci consente di incrementare i nostri profitti e di rientrare dell'investimento nelle soluzioni IBM in pochi mesi".



Guardando al futuro, Cedat 85 sta studiando come integrare altre tecnologie IBM nella sua offerta. In particolare, l'azienda sta esplorando come gli strumenti IBM® Watson potrebbero aiutarla a ottenere ulteriore valore dal testo per i clienti .



Giannotti conclude: "Con il supporto dell'infrastruttura IBM, produciamo ogni giorno miliardi di parole a partire dal parlato per i nostri clienti. Implementando i più recenti server IBM Power Systems, ci assicuriamo di continuare a essere all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni di speech to text. Ora abbiamo la possibilità di collaborare con IBM per portare qualcosa di ancora più speciale sul mercato”.