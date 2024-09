"Crediamo che IBM watsonx.ai sia un prodotto eccezionale, soprattutto per la pubblica amministrazione. L'architettura di IBM Watson, a livello di componenti, ha il potenziale per supportare l'applicazione dell'AI in ambienti "on-premise" e quindi soddisfare i requisiti Schrems II e GDPR, essenziali per l'uso dell'AI da parte del settore pubblico. Abbiamo quindi compiuto i primi passi per testare e integrare la tecnologia AI di IBM con la nostra piattaforma governativa F2, lavorando in stretta collaborazione con alcuni dei nostri clienti governativi."

Per Tejs Knudsen

CEO

cBrain