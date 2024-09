CBA Strategic IT Ltd.

Negli ultimi anni, CBA ha operato come Business Partner IBM, incorporando il software IBM nelle sue soluzioni per contribuire ad aumentare il valore per i clienti. Ma circa tre anni fa, IBM ha contattato l'azienda per una proposta interessante.

«IBM ci ha contattati dicendo che pensava che saremmo stati un partner ideale per la loro nuova tecnologia Watson», ricorda Christine Bear, Managing Director di CBA. «Ci hanno detto: 'Gestite un'attività strategica nel settore IT da oltre 15 anni e avete un'attività di consulenza strategica di successo da ancora più tempo, il che vi rende particolarmente adatti'».

La proposta ha suscitato l'interesse di CBA, che si è presa del tempo per esaminare questa nuova piattaforma, valutando le possibilità che poteva offrire. In particolare, l'azienda era interessata a sfruttare la rapidità con cui la piattaforma Watson era in grado di analizzare più pool di dati per fornire una business intelligence utilizzabile.

«Dove c'è conoscenza, c'è potere», spiega Bear. «E la trasmissione della conoscenza, al momento, si basa in gran parte sulla condivisione delle informazioni da persona a persona. È un sistema molto inefficiente. Attualmente, oltre l'80% delle informazioni globali non è strutturato. Ma cosa cambierebbe se gli esperti in materia potessero dedicare il loro tempo ad acquisire o creare nuove conoscenze, anziché limitarsi a trasferirle?».

Continuando con le domande, aggiunge: «Come cambierebbe il mondo se potessimo accedere e condividere le conoscenze in tempo reale, indipendentemente da dove lavoriamo o dove ci troviamo? Cosa potremmo fare se le persone avessero la possibilità di esplorare individualmente le informazioni e di apprendere nozioni relative a diverse discipline in modi che non seguono strutture prestabilite? E se potessimo sempre supportare le decisioni di business chiave con informazioni che prima erano inaccessibili?».

Queste e molte altre domande hanno spinto CBA a sviluppare la sua nuova offerta CAITO (Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations).