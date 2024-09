Carhartt ha scelto di passare da otto server basati su processori IBM POWER5 e POWER7 a soli due server POWER8, una riduzione dell'impronta fisica del data center di oltre il 70%.Per l'azienda la possibilità di razionalizzare i server fisici è stata estremamente attraente, in quanto ha comportato una significativa riduzione del carico di lavoro per il team IT.I nuovi server IBM Power Systems includono funzionalità Capacity Upgrade on Demand, che consentono a Carhartt di aumentare la potenza di elaborazione man mano che il carico di lavoro cresce, senza la necessità di installare nuove apparecchiature.

"La migrazione è avvenuta in modo molto fluido", spiega Michael Karasienski.“Grazie al team POWER di Mainline, siamo stati in grado di migrare molto rapidamente tutti i nostri dati dal precedente ambiente POWER a quello nuovo, rilevando un tempo di inattività per applicazione di appena 30 minuti, peraltro ampiamente preventivati.Da quando abbiamo effettuato il passaggio, le performance sono state estremamente affidabili: i nuovi server IBM Power Systems girano ormai da circa sette mesi e non è stato necessario riavviarli nemmeno una volta.

"Utilizziamo il Capacity Upgrade on Demand per espandere le nostre capacità man mano che i nostri volumi aumentano. Ad esempio, il negozio online gira sulla piattaforma IBM Power Systems, e recentemente abbiamo ampliato l'offerta online per il mercato europeo sfruttando server virtualizzati.Attualmente abbiamo 30 server virtuali a supporto delle vendite online sul mercato europeo, e in caso di necessità possiamo semplicemente crearne degli altri".

Lavorando assieme a Mainline e IBM, Carhartt ha anche implementato le soluzioni IBM Storwize® V7000 (predecessore di IBM FlashSystem 7200) IBM FlashSystem® V9000. La razionalizzazione del proprio ambiente di storage con i sistemi IBM ha consentito a Carhartt di ridurre le complessità e il carico di lavoro di gestione da parte dell'IT, oltre a migliorare le prestazioni tecniche di archiviazione.

"Da quando abbiamo effettuato la transizione dall'archiviazione tradizionale su disco rigido alla soluzione IBM, le operazioni girano quasi troppo velocemente rispetto a quanto siamo abituati", afferma Michael Karasienski. "All'inizio gli utenti pensavano che i report non venissero generati correttamente, perché non riuscivano a credere che potessero arrivare così velocemente!Nel complesso, i tempi di reporting sono ora circa il 75% più rapidi.Inoltre, con IBM Storage abbiamo raggiunto un tasso del 70% di compressione dei dati, liberando spazio di archiviazione e posticipando la necessità di acquistare capacità aggiuntiva".