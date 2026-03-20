Come le difficoltà concrete di un ristoratore nella gestione del personale hanno ispirato una piattaforma di reclutamento scalabile, pensata per ogni settore
Jeff Dudum, fondatore e presidente di Careerforce Pro, ha creato la sua piattaforma di reclutamento basandosi sull'esperienza diretta. Dopo aver aperto 63 ristoranti in tutto il paese e assunto più di 35.000 dipendenti, ha imparato che la crescita in settori competitivi e ad alto turnover dipende da un fattore critico: entrare in contatto con i candidati giusti prima ancora che accettino un'altra offerta. In ambienti così frenetici, il volume dei candidati può essere schiacciante, la qualità dei talenti incoerente e i metodi di screening tradizionali lenti e inefficienti. Mentre i responsabili delle assunzioni si destreggiano tra le operazioni quotidiane, spesso candidati preziosi vengono persi a favore di concorrenti più veloci. Con sede nella San Francisco Bay Area, Jeff ha trasformato queste sfide del mondo reale in Careerforce Pro, una piattaforma di reclutamento progettata per ridurre i tempi di assunzione e garantire che i leader trascorrano il loro tempo con candidati che si adattano veramente al ruolo e alla cultura richiesti. Introducendo struttura, coerenza e tecnologie più intelligenti nel processo di assunzione, Careerforce Pro trasforma il reclutamento da una corsa reattiva a una strategia disciplinata e proattiva, offrendo alle organizzazioni a turnover elevato la velocità e la chiarezza necessarie per crescere con fiducia.
Careerforce Pro ha collaborato con Netsmartz, un IBM® Silver Business Partner, per trasformare complesse sfide di assunzione in una piattaforma di reclutamento SaaS scalabile e incentrata sul cliente. Netsmartz ha raccomandato IBM watsonx.ai e IBM watsonx.governance e ha lavorato fianco a fianco con Careerforce Pro per creare una soluzione di assunzione guidata dall'AI, basata su accuratezza, scalabilità e AI responsabile.
Utilizzando watsonx.ai, i team hanno progettato un motore di reclutamento intelligente in grado di analizzare dati di assunzione strutturati e non strutturati (tra cui descrizioni di lavoro e curriculum) con una comprensione contestuale che va oltre il semplice abbinamento delle parole chiave. Questo approccio ha permesso la creazione automatizzata delle descrizioni di lavoro, l'analisi dei curriculum, la valutazione e la selezione dei candidati, spostando le assunzioni da processi manuali e dispendiosi in termini di tempo a un workflow efficiente e completamente automatizzato che scala migliaia di applicazioni con precisione.
Inoltre, la piattaforma ha introdotto IRIS, un assistente vocale AI che migliora il coinvolgimento dei candidati nella fase iniziale. Basato su watsonx.ai, IRIS conduce chiamate di selezione al primo turno in modo naturale, valuta competenze e adattamento al ruolo, genera le schede di valutazione dei candidati e coordina i colloqui del secondo turno. Come spiega Jeff Dudum, "L'aspetto che distingue davvero la nostra piattaforma è che non stiamo sostituendo il tuo ATS: lo miglioriamo. Careerforce Pro è progettato per integrarsi nel sistema esistente e offrire ai responsabili delle assunzioni la chiarezza necessaria per concentrarsi sui candidati giusti. Invece di dedicare ore preziose a selezionare candidati non qualificati, il tuo team riceve insight strutturati e attuabili che creano coerenza, trasparenza e disciplina lungo il processo di selezione. IRIS diventa un'estensione del tuo team di assunzione: svolge colloqui strutturati, raccoglie e organizza le risposte dei candidati e fornisce informazioni significative affinché i manager possano dedicare il loro tempo dove conta di più: coinvolgendo i migliori talenti in modo rapido e sicuro.
Per garantire la trasparenza e la governance dell'AI responsabile, Careerforce Pro ha integrato watsonx.governance, abilitando la documentazione delle raccomandazioni AI, il monitoraggio delle prestazioni e il rilevamento di distorsioni o deviazioni. Attraverso la collaborazione con Netsmartz e l'adozione delle tecnologie IBM watsonx, Careerforce Pro si è evoluto in un motore di reclutamento completamente automatizzato, intelligente e affidabile. "L'AI ha permesso di trasformare un processo di assunzione un tempo manuale e incoerente in un workflow scalabile e basato sui dati in grado di offrire velocità, precisione e una migliore selezione dei candidati", ha affermato Jeff Dudum.
La piattaforma di reclutamento basata su AI di Careerforce Pro ha migliorato notevolmente l'efficienza e l'accuratezza delle assunzioni per i clienti. Automatizzando lo screening precoce, l'analisi dei curriculum e l'abbinamento dei candidati tramite IBM watsonx.ai, le organizzazioni hanno ridotto il tempo di assunzione di oltre l'85% e il tempo di selezione dei CV di circa il 97%, permettendo ai team di talento di concentrarsi su un coinvolgimento più significativo dei candidati. La comprensione contestuale delle competenze dei candidati da parte della piattaforma, anche per i ruoli più complessi del settore, ha migliorato la qualità complessiva degli abbinamenti e ridotto costosi errori di assunzione.
Riflettendo sulla partnership, Parth Gargish, EVP of Business Growth di Netsmartz, ha condiviso questa riflessione: "La nostra collaborazione con Careerforce Pro dimostra come la combinazione della loro esperienza di assunzione con la potenza di IBM watsonx ci abbia permesso di creare una piattaforma basata sull'AI in grado di offrire velocità e precisione reali per i team di talenti."
Anche la scalabilità si è rivelata un beneficio di rilievo, permettendo ai datori di lavoro di gestire grandi picchi nel volume delle candidature senza compromettere velocità, accuratezza o coerenza. I primi utenti riferiscono un processo decisionale più rapido, una migliore visibilità in tutta la pipeline di assunzione e una maggiore soddisfazione sia tra i responsabili delle assunzioni che tra i candidati. L'aggiunta di watsonx.governance aiuta le organizzazioni a documentare le decisioni supportate dall'AI, monitorare le prestazioni e mitigare i pregiudizi su larga scala.
E come conclude Jeff Dudum: "La nostra piattaforma consente alle aziende di assumere con la stessa coerenza e fiducia richieste dalle mie attività. Il sistema che abbiamo costruito non elimina il contatto umano, ma crea un maggiore spazio per dispiegarlo." Introducendo struttura ed efficienza nelle prime fasi dello screening, i responsabili delle assunzioni guadagnano tempo prezioso per interagire direttamente con i candidati che si adattano veramente al ruolo. I candidati, a loro volta, possono rispondere alle domande in un ambiente confortevole che permette alla loro personalità, al loro stile di comunicazione e ai loro punti di forza di emergere naturalmente. Il risultato è un processo di assunzione più ponderato e intenzionale, a garanzia che ogni organizzazione possa assegnare alla propria azienda il livello di talento che merita.
Careerforce Pro è una piattaforma di acquisizione di talenti basata sull'AI con sede nella Bay Area di San Francisco, California, progettata per accelerare le assunzioni attraverso uno screening automatizzato e una valutazione istantanea dei candidati 24/7. L'azienda si concentra sul miglioramento dell'efficienza del reclutamento per ruoli ad alto volume e mission-critical.
Netsmartz è un'azienda statunitense di ingegneria digitale e servizi IT fondata nel 1999, specializzata nello sviluppo software basato su AI, nel cloud service e nell'incremento del personale. Con oltre 25 anni di esperienza e oltre 1.500 professionisti in oltre 10 località globali, supporta aziende Fortune 500 e startup con soluzioni tecnologiche personalizzate e scalabili.
IBM watsonx offre funzionalità AI di livello aziendale che aiutano le organizzazioni ad automatizzare i workflow, a migliorare il processo decisionale e a scalare in modo responsabile con una governance integrata. Le aziende possono modernizzare le proprie strategie di acquisizione dei talenti con un'AI trasparente e affidabile che garantisce guadagni di efficienza misurabili.
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IBM, il logo IBM, watsonx, watsonx.ai, e watsonx.governance sono marchi di IBM Corp., registrati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi sono illustrativi. I risultati effettivi variano in base all'ambiente e alla configurazione del cliente.