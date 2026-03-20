Careerforce Pro ha collaborato con Netsmartz, un IBM® Silver Business Partner, per trasformare complesse sfide di assunzione in una piattaforma di reclutamento SaaS scalabile e incentrata sul cliente. Netsmartz ha raccomandato IBM watsonx.ai e IBM watsonx.governance e ha lavorato fianco a fianco con Careerforce Pro per creare una soluzione di assunzione guidata dall'AI, basata su accuratezza, scalabilità e AI responsabile.

Utilizzando watsonx.ai, i team hanno progettato un motore di reclutamento intelligente in grado di analizzare dati di assunzione strutturati e non strutturati (tra cui descrizioni di lavoro e curriculum) con una comprensione contestuale che va oltre il semplice abbinamento delle parole chiave. Questo approccio ha permesso la creazione automatizzata delle descrizioni di lavoro, l'analisi dei curriculum, la valutazione e la selezione dei candidati, spostando le assunzioni da processi manuali e dispendiosi in termini di tempo a un workflow efficiente e completamente automatizzato che scala migliaia di applicazioni con precisione.

Inoltre, la piattaforma ha introdotto IRIS, un assistente vocale AI che migliora il coinvolgimento dei candidati nella fase iniziale. Basato su watsonx.ai, IRIS conduce chiamate di selezione al primo turno in modo naturale, valuta competenze e adattamento al ruolo, genera le schede di valutazione dei candidati e coordina i colloqui del secondo turno. Come spiega Jeff Dudum, "L'aspetto che distingue davvero la nostra piattaforma è che non stiamo sostituendo il tuo ATS: lo miglioriamo. Careerforce Pro è progettato per integrarsi nel sistema esistente e offrire ai responsabili delle assunzioni la chiarezza necessaria per concentrarsi sui candidati giusti. Invece di dedicare ore preziose a selezionare candidati non qualificati, il tuo team riceve insight strutturati e attuabili che creano coerenza, trasparenza e disciplina lungo il processo di selezione. IRIS diventa un'estensione del tuo team di assunzione: svolge colloqui strutturati, raccoglie e organizza le risposte dei candidati e fornisce informazioni significative affinché i manager possano dedicare il loro tempo dove conta di più: coinvolgendo i migliori talenti in modo rapido e sicuro.

Per garantire la trasparenza e la governance dell'AI responsabile, Careerforce Pro ha integrato watsonx.governance, abilitando la documentazione delle raccomandazioni AI, il monitoraggio delle prestazioni e il rilevamento di distorsioni o deviazioni. Attraverso la collaborazione con Netsmartz e l'adozione delle tecnologie IBM watsonx, Careerforce Pro si è evoluto in un motore di reclutamento completamente automatizzato, intelligente e affidabile. "L'AI ha permesso di trasformare un processo di assunzione un tempo manuale e incoerente in un workflow scalabile e basato sui dati in grado di offrire velocità, precisione e una migliore selezione dei candidati", ha affermato Jeff Dudum.