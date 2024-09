Modernizzazione dell'esperienza cliente con i servizi in IBM Cloud

Sfida di business Canon Europe voleva migliorare il servizio online per i clienti B2B consentendo l'accesso multicanale a una gamma più ampia di dati e servizi

Trasformazione Grazie all'uso dei software IBM API Connect e IBM WebSphere Liberty in IBM Cloud, Canon Europe è in grado di fornire dati provenienti da diversi sistemi alle interfacce unificate su tutti i canali.

Nel momento in cui abbiamo intrapreso la trasformazione digitale, in particolare nell'ambito B2B, i requisiti chiave per la nostra azienda e i nostri clienti sono diventati i seguenti: qualità del servizio incentrato su internet, supporto multicanale, disponibilità completa di ambienti, applicazioni e dati che risiedevano ed erano bloccati nel nostro system of record. Nitesh Saini Principal for Technology Foundation and Business Intelligence Canon Europe