Come parte dell'implementazione iniziale di QRadar SIEM, il team IBM Security insieme allo staff di Cal Poly Pomona ha condotto un inventario completo dell'intera architettura, creando un registro dettagliato della topologia di rete e individuando anche tutti i ruoli utente con accesso ai dati. Ad oggi, circa 27.000 studenti attivi e 3.000 docenti e personale usano il sistema regolarmente.

"Ogni semestre abbiamo anche un gruppo di richiedenti molto numeroso e transitorio", osserva Carol Gonzales, Associate Vice President for IT Security and Compliance and Chief Information Security Officer dell'università. “In questo modo la nostra base di utenti aumenta fino a circa 100.000, per poi diminuire altrettanto rapidamente. Ospitiamo anche molti eventi per la comunità. E ogni anno abbiamo una cerimonia di laurea in cui gli amici e i familiari degli studenti vengono tutti al campus. Si tratta di un sacco di accessi wireless."

Con l'individuazione di inventario e ruoli utente, QRadar SIEM consente a Cal Poly Pomona di centralizzare, normalizzare e analizzare i dati in arrivo da oltre 84.000 dispositivi per individuare potenziali minacce usando la machine learning e l'analisi del comportamento. In media, questo genera circa 44 GB di registri e report ogni giorno il che, da un punto di vista forense, aiuta a semplificare i requisiti di conformità e controllo.

Più in dettaglio, le funzioni di avviso utilizzabili della soluzione IBM possono individuare le posizioni delle intrusioni in modo rapido ed efficiente, segnalandole per le indagini. Inoltre, QRadar SIEM fornisce analisi del comportamento degli utenti che aiutano il personale di sicurezza a individuare anomalie precedentemente non rilevabili che potrebbero indicare attacchi mirati, minacce interne o altre attività nefaste.