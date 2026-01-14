Per rispondere all'esigenza di disponibilità elevata e migrazione ottimale, Cacpe Loja ha avviato una partnership con IBM e Advance Networks, un IBM Business Partner, per aggiornare la propria piattaforma tecnologica. La sfida principale era garantire che due ambienti produttivi potessero coesistere durante il processo di migrazione, mantenendo una disponibilità del 99%.

Il processo di implementazione è iniziato con l'utilizzo di tre unità IBM FlashSystem® 5300, ciascuna dotata di moduli IBM FlashCore. Queste soluzioni sono state selezionate per le loro prestazioni superiori, il rapporto costo-efficacia e l'allineamento ai requisiti di Cacpe Loja. Hanno inoltre contribuito a facilitare un ambiente di storage completamente ridondante, garantendo un'alta disponibilità.

Inoltre, la trasformazione alla nuova infrastruttura ha incluso server IBM Power, switch SAN (Storage Area Network) e IBM Storage Insights Pro. L'integrazione di questi componenti è stata gestita meticolosamente per ottenere ridondanza e disponibilità pari al 99%. L'implementazione degli switch SAN è stata un'attività fondamentale, poiché ha costituito la spina dorsale dell'alta disponibilità e ha favorito l'implementazione ottimale dell'intera soluzione.

Il team IBM Expert Labs , utilizzando la metodologia di alta disponibilità basata su policy (PBHA) di IBM, ha inoltre contribuito a garantire l'implementazione di funzioni ad alta disponibilità per i controller di storage. Questo approccio ha soddisfatto e addirittura superato le aspettative di Cacpe Loja, fornendo una solida soluzione di disaster recovery e minimizzando i rischi di tempo di inattività.

La collaborazione tra Advance Networks e IBM è stata determinante per il successo del progetto. Advance Networks, con la sua vasta esperienza nel settore finanziario, ha fornito insight preziosi sull'ambiente e sulle operazioni del cliente. IBM ha invece offerto competenze tecniche e di supporto, definendo la configurazione, la soluzione e i prezzi giusti.