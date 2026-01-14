Cacpe Loja modernizza la sua infrastruttura di storage con IBM FlashSystem 5300
Cacpe Loja, una delle principali cooperative di credito e risparmio del settore finanziario ecuadoriano, ha dovuto affrontare notevoli difficoltà quando la sua piattaforma tecnologica ha iniziato a non offrire più una disponibilità elevata. Questa inaffidabilità comportava un rischio sostanziale di perdita di dati e di interruzione delle attività operative, con potenziali ripercussioni critiche sulla cooperativa. Inoltre, la sfida è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di mantenere due ambienti produttivi durante il processo di migrazione.
Per prevenire future perdite di dati e garantire un servizio ininterrotto ai propri clienti, Cacpe Loja necessitava di una soluzione in grado di garantire un'elevata disponibilità e una perfetta coesistenza in entrambi gli ambienti.
Per rispondere all'esigenza di disponibilità elevata e migrazione ottimale, Cacpe Loja ha avviato una partnership con IBM e Advance Networks, un IBM Business Partner, per aggiornare la propria piattaforma tecnologica. La sfida principale era garantire che due ambienti produttivi potessero coesistere durante il processo di migrazione, mantenendo una disponibilità del 99%.
Il processo di implementazione è iniziato con l'utilizzo di tre unità IBM FlashSystem® 5300, ciascuna dotata di moduli IBM FlashCore. Queste soluzioni sono state selezionate per le loro prestazioni superiori, il rapporto costo-efficacia e l'allineamento ai requisiti di Cacpe Loja. Hanno inoltre contribuito a facilitare un ambiente di storage completamente ridondante, garantendo un'alta disponibilità.
Inoltre, la trasformazione alla nuova infrastruttura ha incluso server IBM Power, switch SAN (Storage Area Network) e IBM Storage Insights Pro. L'integrazione di questi componenti è stata gestita meticolosamente per ottenere ridondanza e disponibilità pari al 99%. L'implementazione degli switch SAN è stata un'attività fondamentale, poiché ha costituito la spina dorsale dell'alta disponibilità e ha favorito l'implementazione ottimale dell'intera soluzione.
Il team IBM Expert Labs , utilizzando la metodologia di alta disponibilità basata su policy (PBHA) di IBM, ha inoltre contribuito a garantire l'implementazione di funzioni ad alta disponibilità per i controller di storage. Questo approccio ha soddisfatto e addirittura superato le aspettative di Cacpe Loja, fornendo una solida soluzione di disaster recovery e minimizzando i rischi di tempo di inattività.
La collaborazione tra Advance Networks e IBM è stata determinante per il successo del progetto. Advance Networks, con la sua vasta esperienza nel settore finanziario, ha fornito insight preziosi sull'ambiente e sulle operazioni del cliente. IBM ha invece offerto competenze tecniche e di supporto, definendo la configurazione, la soluzione e i prezzi giusti.
Cacpe Loja ha conseguito un cambiamento trasformativo delle sue funzionalità tecnologiche grazie alla collaborazione con IBM. L'implementazione di IBM FlashSystem 5300 con IBM FlashCore Modules ha portato a un miglioramento del 60% nella risposta all'esecuzione dei processi, così come a un aumento della capacità del 99% degli ambienti di database transazionali e a un miglioramento del 60% nelle prestazioni dei backup.
Inoltre, la cooperativa vanta ora il 99% di alta disponibilità, il che contribuisce a garantire un servizio ininterrotto ai suoi clienti. Il tempo necessario per i processi di fine giornata, mese e anno è stato ridotto da 4 a 2 ore, a dimostrazione dei guadagni di efficienza offerti dalla nuova infrastruttura di storage.
Guardando al futuro, Cacpe Loja intende concentrarsi sulla definizione di strategie di sicurezza per i suoi database. La cooperativa è fiduciosa che la sua nuova infrastruttura di storage, basata sulla tecnologia IBM, continuerà a supportare la sua strategia IT e aziendale a lungo termine, contribuendo a garantire servizi ininterrotti ai propri clienti. L'implementazione di successo di IBM FlashSystem 5300 ha stabilito un nuovo benchmark per Cacpe Loja, a dimostrazione del potere delle partnership strategiche nel guidare la trasformazione digitale.
Cacpe Loja è un'importante cooperativa di credito e risparmio con sede a Loja, in Ecuador. È una delle istituzioni finanziarie più importanti del paese e serve una vasta gamma di clienti. La cooperativa offre una varietà di servizi, tra cui conti di risparmio, prestiti e investimenti, con l'obiettivo di fornire soluzioni finanziarie sicure e redditizie.
