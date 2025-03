La collaborazione di successo tra IBM e il cliente ha portato all'approvazione di un proof of concept (POC) per sviluppare un portale cloud per il CA-MMIS. Il successo del POC ha rafforzato la fiducia nella tecnologia cloud, dimostrando che il metodo collaborativo tra DHCS e IBM per creare insieme un sistema IT era possibile e vantaggioso per tutti. I team IBM e DHCS hanno assicurato che il portale fosse incentrato sull'utente ed efficiente. Inoltre, i team DHCS e IBM hanno sfidato lo status quo dei modi di fare business in modo che i processi aziendali inefficienti non venissero trasferiti alle soluzioni tecnologiche moderne. Alcuni esempi includono la transizione da processi aziendali cartacei a processi aziendali completamente elettronici e lo smantellamento dei processi aziendali di valore basso o nullo. I processi aziendali che in precedenza richiedevano settimane e mesi, con un notevole impegno umano, ora richiedono pochi minuti con un'interazione umana minima o nulla. Sono state implementate solide misure di sicurezza per soddisfare gli standard di conformità HIPAA. Il portale ha dimostrato i benefici della tecnologia cloud, come un time-to-market più veloce e una distribuzione efficiente, e ha anche dimostrato che IBM è in grado di fornire un lavoro innovativo e trasformativo, il che ha ispirato il cliente a prendere in considerazione la possibilità di migrare l'intera suite di applicazioni CA-MMIS sul cloud.

Ecco alcuni dei risultati ottenuti con il percorso verso l'hybrid cloud CA-MMIS:

96,7% di volume degli utenti Medi-Cal sul cloud

60% di volume giornaliero delle transazioni aziendali su cloud

76% delle applicazioni EOS/EOL legacy migrate sul cloud

30% di riduzione dei costi di consegna dall'inizio del viaggio nel cloud

5 nuovi programmi che sfruttano l'hybrid cloud

Più di 2 funzionalità medie implementate a settimana

Più di 3.100 organizzazioni che hanno eliminato i documenti cartacei nei processi

Numerosi processi aziendali riprogettati e applicati tramite workflow automatizzati

IBM Consulting ha anche riconosciuto il potenziale della tecnologia cloud per migliorare le operazioni e l'efficienza. Ecco perché i team di sviluppo, manutenzione, operazioni e infrastruttura hanno collaborato con il team clienti per sviluppare una roadmap per la migrazione verso un cloud IBM Z® più sicuro e multi-tenant. Utilizzando RedHat OpenShift su AWS (ROSA), il team partito da un proof of concept ha dato vita a una trasformazione più ampia. Questo ha comportato la migrazione di più di 30 funzioni dai sistemi legacy alla piattaforma cloud AWS con le restanti app funzionali in fase di migrazione.

Le funzionalità sviluppate per il portale del provider, come il single sign-on e le applicazioni di condivisione dei costi, sono state distribuite con successo e rese disponibili a tutte le organizzazioni di fornitori attive. L'iniziativa ha coinvolto oltre 30.000 fornitori e ha aiutato le comunità di fornitori e mittenti a velocizzare i tempi di consegna del servizio, ad esempio reimpostando i PIN in tempo reale invece di impiegare 30 giorni. L'iniziativa ha inoltre fornito nuove funzionalità per la gestione degli utenti dell'organizzazione CA-MMIS, la migrazione elettronica dei registri cartacei e i framework scalabili, il tutto su un sistema ad alta disponibilità e ad alte prestazioni.

La partnership di successo tra IBM Consulting e il cliente non solo ha trasformato il sistema legacy CA-MMIS personalizzato e lo ha migliorato con la tecnologia e il framework più recenti, ma ha anche stabilito un nuovo standard per l'innovazione e la collaborazione nel settore. Abbracciando la tecnologia cloud AWS e un approccio incentrato sull'utente, il progetto ha fornito un valore significativo e ha aperto la strada a future iniziative di trasformazione digitale nell'ambito del programma CA-MMIS.

Modernizzando il sistema CA-MMIS e migliorando il portale dei fornitori, questo progetto ha un impatto diretto sulla vita dei californiani. L'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità è un diritto fondamentale per tutti e il programma Medi-Cal svolge un ruolo fondamentale nel garantire che milioni di persone a basso reddito e vulnerabili ricevano le cure di cui hanno bisogno. L'elaborazione semplificata dei reclami e la riduzione degli oneri amministrativi per i fornitori portano a un accesso più rapido ed efficiente alle cure. Inoltre, una maggiore sicurezza dei dati e una maggiore riservatezza proteggono le informazioni sensibili dei beneficiari di Medi-Cal, mentre una migliore comunicazione e collaborazione tra i fornitori e lo Stato facilitano un coordinamento ottimizzato delle cure e, in ultima analisi, promuovono migliori risultati in termini di salute per i beneficiari.