BWI rafforza le operazioni mission-critical per le Forze armate tedesche

Per utilizzare al meglio la sua opportunità strategica, BWI ha collaborato con IBM per stabilire una base unificata e intelligente per le operazioni IT; concentrandosi sulla semplificazione del modo in cui i team osservano, gestiscono e ottimizzano ambienti IT complessi e critici per la missione. A partire dal 2022, BWI si è impegnata a collegare l'observability, gli insight sulle prestazioni e i workflow operativi in uno strato condiviso di intelligence operativa che supportasse un processo decisionale più rapido e informato sotto il controllo umano. L'obiettivo non era accumulare strumenti aggiuntivi, ma allineare insight, azioni e governance all'interno del landscape IT esistente di BWI.

BWI ha iniziato a progettare e implementare una propria piattaforma unificata di automazione on-premise, adattata ai requisiti di sicurezza, sovranità e scala. La piattaforma combina observability in tempo reale, ottimizzazione intelligente delle risorse e automazione guidata dalle policy, con Red Hat Ansible Automation Platform che funge da livello centrale di automazione. Ansible svolge un ruolo chiave nella standardizzazione dei workflow, consentendo un'automazione ripetibile e supportando il passaggio dall'amministrazione manuale a operazioni più ingegnerizzate e resilienti.

Attraverso una dimostrazione strutturata del valore, BWI ha validato come IBM Instana Observability e IBM Turbonomic, ora entrambi parte integrante della piattaforma IBM Concert, lavorino insieme all'interno di questo modello operativo unificato. Instana offre visibilità automatizzata e in tempo reale tra applicazioni e infrastrutture, mentre Turbonomic si basa su questi insight con raccomandazioni continue e basate su policy per allineare capacità e allocazione alla domanda delle applicazioni in tempo reale. Insieme, offrono ai team delle operazioni una visione condivisa e contestuale che collega il comportamento del sistema a un'efficace gestione delle risorse.

Questo approccio integrato permette a BWI di promuovere l'automazione in modo controllato e responsabile. Le funzionalità esistenti di AIOps e Netcool Operations Insight (NOI) contribuiscono a un rilevamento e a un'analisi proattivi, mentre le azioni di automazione rimangono regolate da politiche chiare, approvazioni, audit trail e meccanismi di rollback sicuri. Assistenti intelligenti, funzionalità basate sull'AI che supportano l'indagine e raccomandano i prossimi passi; operano sotto la supervisione umana, garantendo la spiegabilità, la responsabilità e la piena sovranità operativa.

IBM Expert Labs supportava la progettazione dell'architettura, l'implementazione e l'abilitazione operativa, aiutando BWI a distribuire e integrare queste capacità in modo affidabile in grandi ambienti completamente on-premise. Insieme, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible e le funzionalità AIOps formano una base unificata di intelligenza operativa e automazione che offre valore operativo oggi, offrendo un percorso pronto per il futuro verso un'automazione più avanzata e basata su agenti come parte integrante della roadmap a lungo termine di BWI.