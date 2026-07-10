BWI rafforza le operazioni mission-critical per le Forze armate tedesche

Sfruttare l’observability e l’ottimizzazione unificate per garantire servizi IT sicuri e resilienti

Donna che guarda un monitor sul posto di lavoro
Garantire la prontezza operativa a lungo termine attraverso l’automazione intelligente dei sistemi IT

In qualità di responsabile dei sistemi IT delle Forze armate tedesche, BWI GmbH è responsabile della fornitura di servizi IT sicuri, affidabili e mission-critical in Germania e all'estero. Con circa 1,15 milioni di asset IT gestiti su diverse migliaia di server e una forza lavoro di oltre 8.000 dipendenti, BWI gestisce uno degli ambienti IT on-premise più complessi e strategicamente importanti in Europa. Per continuare a garantire alte prestazioni e prontezza operativa, in particolare negli scenari di erogazione dei servizi IT, BWI evolve costantemente le sue operazioni IT per rafforzare resilienza, trasparenza e sostenibilità a lungo termine.

Con l'espansione dei landscape applicativi e la crescita degli ambienti infrastrutturali, BWI ha individuato un'opportunità per aumentare ulteriormente la visibilità sull'uso delle risorse IT e sulle prestazioni dei servizi. Nel contesto della volatilità dei mercati dell'hardware e dei cicli di procurement che richiedono molto tempo, una maggiore trasparenza e una pianificazione della capacità basata sui dati sono diventate sempre più importanti per massimizzare il valore dell'infrastruttura esistente mantenendo il pieno controllo e la sovranità. Per supportare questa direzione strategica, BWI ha intrapreso un percorso a lungo termine per migliorare le sue operazioni IT; concentrandosi su una gestione proattiva dei servizi, sull'automazione intelligente e su un processo decisionale informato oltre a lavorare con un partner in grado di fornire tecnologia comprovata e una profonda competenza in linea con i requisiti di governance e sicurezza.
Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di ottenere un altro report, una tecnologia aggiuntiva o una dashboard supplementare. Siamo alla ricerca di quel singolo insight che riunisca tutte le informazioni e ci consenta di prendere una decisione e di metterla automaticamente in azione.
Mirko Haschke Head of ITSM & Automation BWI
30.000 interruzioni reali e potenziali dei servizi IT evitate ogni anno con IBM Instana Fino al 35% di capacità potenziale liberata in ambienti specifici con IBM Turbonomic 12 mesi di ritardo nel procurement dell'hardware, con conseguente miglioramento dell'efficienza operativa
Attraverso una governance migliorata e una visibilità sempre crescente sui nostri dati e sistemi, stiamo sbloccando ulteriori potenziali per l'automazione. La consapevolezza di questo potenziale ci consente di compiere le fasi successive nel nostro percorso di automazione verso le operazioni a zero intervento.
Mirko Haschke Head of ITSM & Automation BWI
Semplificare le operazioni e rafforzare la resilienza con un'intelligenza operativa unificata

Per utilizzare al meglio la sua opportunità strategica, BWI ha collaborato con IBM per stabilire una base unificata e intelligente per le operazioni IT; concentrandosi sulla semplificazione del modo in cui i team osservano, gestiscono e ottimizzano ambienti IT complessi e critici per la missione. A partire dal 2022, BWI si è impegnata a collegare l'observability, gli insight sulle prestazioni e i workflow operativi in uno strato condiviso di intelligence operativa che supportasse un processo decisionale più rapido e informato sotto il controllo umano. L'obiettivo non era accumulare strumenti aggiuntivi, ma allineare insight, azioni e governance all'interno del landscape IT esistente di BWI.

BWI ha iniziato a progettare e implementare una propria piattaforma unificata di automazione on-premise, adattata ai requisiti di sicurezza, sovranità e scala. La piattaforma combina observability in tempo reale, ottimizzazione intelligente delle risorse e automazione guidata dalle policy, con Red Hat Ansible Automation Platform che funge da livello centrale di automazione. Ansible svolge un ruolo chiave nella standardizzazione dei workflow, consentendo un'automazione ripetibile e supportando il passaggio dall'amministrazione manuale a operazioni più ingegnerizzate e resilienti.

Attraverso una dimostrazione strutturata del valore, BWI ha validato come IBM Instana Observability e IBM Turbonomic, ora entrambi parte integrante della piattaforma IBM Concert, lavorino insieme all'interno di questo modello operativo unificato. Instana offre visibilità automatizzata e in tempo reale tra applicazioni e infrastrutture, mentre Turbonomic si basa su questi insight con raccomandazioni continue e basate su policy per allineare capacità e allocazione alla domanda delle applicazioni in tempo reale. Insieme, offrono ai team delle operazioni una visione condivisa e contestuale che collega il comportamento del sistema a un'efficace gestione delle risorse.

Questo approccio integrato permette a BWI di promuovere l'automazione in modo controllato e responsabile. Le funzionalità esistenti di AIOps e Netcool Operations Insight (NOI) contribuiscono a un rilevamento e a un'analisi proattivi, mentre le azioni di automazione rimangono regolate da politiche chiare, approvazioni, audit trail e meccanismi di rollback sicuri. Assistenti intelligenti, funzionalità basate sull'AI che supportano l'indagine e raccomandano i prossimi passi; operano sotto la supervisione umana, garantendo la spiegabilità, la responsabilità e la piena sovranità operativa.

IBM Expert Labs supportava la progettazione dell'architettura, l'implementazione e l'abilitazione operativa, aiutando BWI a distribuire e integrare queste capacità in modo affidabile in grandi ambienti completamente on-premise. Insieme, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible e le funzionalità AIOps formano una base unificata di intelligenza operativa e automazione che offre valore operativo oggi, offrendo un percorso pronto per il futuro verso un'automazione più avanzata e basata su agenti come parte integrante della roadmap a lungo termine di BWI.
I nostri servizi e le nostre offerte IT future saranno determinati dal modo in cui automatizzeremo i nostri processi IT. IBM ha fornito la tecnologia e le competenze necessarie, consentendoci di raggiungere rapidamente i risultati desiderati.
Dottor Christian Marwitz Chief Digital Officer e membro del consiglio di amministrazione BWI
Evitare 30.000 interruzioni annuali dei servizi IT per rafforzare la resilienza dei servizi mission-critical

Rafforzando l'observability in tutto il landscape IT, BWI ha migliorato il modo in cui gestisce e fornisce servizi mission-critical per le Forze armate tedesche. La visibilità in tempo reale tra applicazioni e infrastrutture offre ai team delle operazioni una comprensione più chiara del comportamento e delle dipendenze del sistema, consentendo risposte più rapide e sicure in ambienti complessi e completamente on-premise. Questa visione operativa condivisa favorisce un processo decisionale coerente e rafforza la stabilità del servizio in condizioni particolarmente impegnative.

Con questa maggiore visibilità, BWI è passato da una risoluzione reattiva dei problemi a una gestione del servizio più proattiva. Ora è possibile identificare e affrontare i potenziali problemi nelle fasi iniziali del loro ciclo di vita, aiutando BWI a evitare o gestire in modo proattivo circa 30.000 interruzioni dei servizi IT ogni anno, effettive o potenziali. Questo approccio migliora l'affidabilità del servizio per gli utenti finali, consentendo alle operazioni di risolvere i problemi in modo più efficiente e concentrarsi su iniziative di maggior valore che supportino il miglioramento continuo.

Una migliore comprensione dell'utilizzo delle infrastrutture ha inoltre rafforzato le capacità di pianificazione e gestione delle capacità di BWI. In determinati contesti, BWI ha individuato una capacità potenziale fino a 35% che può essere liberata e utilizzata in modo più efficace, consentendo all'organizzazione di posticipare il procurement fino a 12 mesi, ove opportuno. Insieme, questi risultati hanno rafforzato la resilienza operativa del BWI e fornito una solida base per l'evoluzione continua, posizionando l'organizzazione per espandere l'automazione in modo controllato e governato, pur mantenendo la supervisione umana, la responsabilità e la piena sovranità operativa
Il cambiamento più grande per noi è stato passare dall'insight all'azione senza interruzioni. Ci fidiamo che il sistema raccomandi decisioni in tempo reale, migliorando in modo significativo l'affidabilità delle applicazioni.
Dottor Christian Marwitz Chief Digital Officer e membro del consiglio di amministrazione BWI
Informazioni su BWI

BWI è una delle più grandi aziende di servizi IT in Germania e fornisce servizi IT stabili, sicuri ed efficienti alle Forze armate tedesche. Fondata nel 2006, BWI ha ampliato notevolmente il proprio portfolio di servizi, includendo servizi di consulenza specialistica e lo sviluppo rapido di nuove soluzioni IT. Con oltre 8.000 dipendenti, BWI si impegna a promuovere la digitalizzazione delle forze armate tedesche e a garantirne la prontezza operativa.

 Componenti della soluzione IBM Instana Observability, ora parte della piattaforma Concert IBM Turbonomic, ora parte della piattaforma Concert IBM Concert AIOps IBM Expert Labs
Dagli insight all'azione nelle tue operazioni IT

IBM Concert unisce observability, ottimizzazione e resilienza in una visione operativa unificata. Collega i segnali tra le tue applicazioni, infrastrutture e reti, aiutando i team a comprendere ciò che conta e a coordinare le azioni più rapidamente tra operazioni ibride.

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IBM, il logo IBM, Instana, Turbonomic, IBM Concert e Red Hat Platforms Vault sono marchi o marchi registrati di IBM Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data della prima pubblicazione e possono essere modificate da IBM senza preavviso. Non tutte le offerte sono disponibili in ogni paese in cui opera IBM.

Gli esempi relativi ai clienti sono presentati a scopo illustrativo di come tali clienti abbiano usato i prodotti IBM e dei risultati che possono aver conseguito. Prestazioni, costi, risparmi o altri risultati effettivi possono variare in altri ambienti operativi.