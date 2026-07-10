BWI rafforza le operazioni mission-critical per le Forze armate tedesche

Sfruttare l’observability e l’ottimizzazione unificate per garantire servizi IT sicuri e resilienti
In qualità di responsabile dei sistemi IT delle Forze armate tedesche, BWI GmbH è responsabile della fornitura di servizi IT sicuri, affidabili e mission-critical in Germania e all'estero. Con circa 1,15 milioni di asset IT gestiti su diverse migliaia di server e una forza lavoro di oltre 8.000 dipendenti, BWI gestisce uno degli ambienti IT on-premise più complessi e strategicamente importanti in Europa. Per continuare a garantire alte prestazioni e prontezza operativa, in particolare negli scenari di erogazione dei servizi IT, BWI evolve costantemente le sue operazioni IT per rafforzare resilienza, trasparenza e sostenibilità a lungo termine.
Con l'espansione dei landscape applicativi e la crescita degli ambienti infrastrutturali, BWI ha individuato un'opportunità per aumentare ulteriormente la visibilità sull'uso delle risorse IT e sulle prestazioni dei servizi. Nel contesto della volatilità dei mercati dell'hardware e dei cicli di procurement che richiedono molto tempo, una maggiore trasparenza e una pianificazione della capacità basata sui dati sono diventate sempre più importanti per massimizzare il valore dell'infrastruttura esistente mantenendo il pieno controllo e la sovranità. Per supportare questa direzione strategica, BWI ha intrapreso un percorso a lungo termine per migliorare le sue operazioni IT; concentrandosi su una gestione proattiva dei servizi, sull'automazione intelligente e su un processo decisionale informato oltre a lavorare con un partner in grado di fornire tecnologia comprovata e una profonda competenza in linea con i requisiti di governance e sicurezza.
Per utilizzare al meglio la sua opportunità strategica, BWI ha collaborato con IBM per stabilire una base unificata e intelligente per le operazioni IT; concentrandosi sulla semplificazione del modo in cui i team osservano, gestiscono e ottimizzano ambienti IT complessi e critici per la missione. A partire dal 2022, BWI si è impegnata a collegare l'observability, gli insight sulle prestazioni e i workflow operativi in uno strato condiviso di intelligence operativa che supportasse un processo decisionale più rapido e informato sotto il controllo umano. L'obiettivo non era accumulare strumenti aggiuntivi, ma allineare insight, azioni e governance all'interno del landscape IT esistente di BWI.
BWI ha iniziato a progettare e implementare una propria piattaforma unificata di automazione on-premise, adattata ai requisiti di sicurezza, sovranità e scala. La piattaforma combina observability in tempo reale, ottimizzazione intelligente delle risorse e automazione guidata dalle policy, con Red Hat Ansible Automation Platform che funge da livello centrale di automazione. Ansible svolge un ruolo chiave nella standardizzazione dei workflow, consentendo un'automazione ripetibile e supportando il passaggio dall'amministrazione manuale a operazioni più ingegnerizzate e resilienti.
Attraverso una dimostrazione strutturata del valore, BWI ha validato come IBM Instana Observability e IBM Turbonomic, ora entrambi parte integrante della piattaforma IBM Concert, lavorino insieme all'interno di questo modello operativo unificato. Instana offre visibilità automatizzata e in tempo reale tra applicazioni e infrastrutture, mentre Turbonomic si basa su questi insight con raccomandazioni continue e basate su policy per allineare capacità e allocazione alla domanda delle applicazioni in tempo reale. Insieme, offrono ai team delle operazioni una visione condivisa e contestuale che collega il comportamento del sistema a un'efficace gestione delle risorse.
Questo approccio integrato permette a BWI di promuovere l'automazione in modo controllato e responsabile. Le funzionalità esistenti di AIOps e Netcool Operations Insight (NOI) contribuiscono a un rilevamento e a un'analisi proattivi, mentre le azioni di automazione rimangono regolate da politiche chiare, approvazioni, audit trail e meccanismi di rollback sicuri. Assistenti intelligenti, funzionalità basate sull'AI che supportano l'indagine e raccomandano i prossimi passi; operano sotto la supervisione umana, garantendo la spiegabilità, la responsabilità e la piena sovranità operativa.
IBM Expert Labs supportava la progettazione dell'architettura, l'implementazione e l'abilitazione operativa, aiutando BWI a distribuire e integrare queste capacità in modo affidabile in grandi ambienti completamente on-premise. Insieme, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible e le funzionalità AIOps formano una base unificata di intelligenza operativa e automazione che offre valore operativo oggi, offrendo un percorso pronto per il futuro verso un'automazione più avanzata e basata su agenti come parte integrante della roadmap a lungo termine di BWI.
Rafforzando l'observability in tutto il landscape IT, BWI ha migliorato il modo in cui gestisce e fornisce servizi mission-critical per le Forze armate tedesche. La visibilità in tempo reale tra applicazioni e infrastrutture offre ai team delle operazioni una comprensione più chiara del comportamento e delle dipendenze del sistema, consentendo risposte più rapide e sicure in ambienti complessi e completamente on-premise. Questa visione operativa condivisa favorisce un processo decisionale coerente e rafforza la stabilità del servizio in condizioni particolarmente impegnative.
Con questa maggiore visibilità, BWI è passato da una risoluzione reattiva dei problemi a una gestione del servizio più proattiva. Ora è possibile identificare e affrontare i potenziali problemi nelle fasi iniziali del loro ciclo di vita, aiutando BWI a evitare o gestire in modo proattivo circa 30.000 interruzioni dei servizi IT ogni anno, effettive o potenziali. Questo approccio migliora l'affidabilità del servizio per gli utenti finali, consentendo alle operazioni di risolvere i problemi in modo più efficiente e concentrarsi su iniziative di maggior valore che supportino il miglioramento continuo.
Una migliore comprensione dell'utilizzo delle infrastrutture ha inoltre rafforzato le capacità di pianificazione e gestione delle capacità di BWI. In determinati contesti, BWI ha individuato una capacità potenziale fino a 35% che può essere liberata e utilizzata in modo più efficace, consentendo all'organizzazione di posticipare il procurement fino a 12 mesi, ove opportuno. Insieme, questi risultati hanno rafforzato la resilienza operativa del BWI e fornito una solida base per l'evoluzione continua, posizionando l'organizzazione per espandere l'automazione in modo controllato e governato, pur mantenendo la supervisione umana, la responsabilità e la piena sovranità operativa
BWI è una delle più grandi aziende di servizi IT in Germania e fornisce servizi IT stabili, sicuri ed efficienti alle Forze armate tedesche. Fondata nel 2006, BWI ha ampliato notevolmente il proprio portfolio di servizi, includendo servizi di consulenza specialistica e lo sviluppo rapido di nuove soluzioni IT. Con oltre 8.000 dipendenti, BWI si impegna a promuovere la digitalizzazione delle forze armate tedesche e a garantirne la prontezza operativa.
IBM Concert unisce observability, ottimizzazione e resilienza in una visione operativa unificata. Collega i segnali tra le tue applicazioni, infrastrutture e reti, aiutando i team a comprendere ciò che conta e a coordinare le azioni più rapidamente tra operazioni ibride.
© Copyright IBM Corporation, giugno 2026.
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Gli esempi relativi ai clienti sono presentati a scopo illustrativo di come tali clienti abbiano usato i prodotti IBM e dei risultati che possono aver conseguito. Prestazioni, costi, risparmi o altri risultati effettivi possono variare in altri ambienti operativi.