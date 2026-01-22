La contea di Broward si trasforma con la Maximo Application Suite, migliorando l'efficienza operativa e l'esecuzione del lavoro su dispositivo mobile
La Broward County Water and Wastewater Services aveva bisogno di modernizzare il proprio approccio alla gestione degli asset per rimanere al passo con le crescenti esigenze operative e gli standard di tecnologia in evoluzione. L'infrastruttura esistente stava invecchiando e si stava avvicinando alla cessazione del supporto, limitando le funzionalità e creando problemi per la manutenzione e la scalabilità. I precedenti sforzi di modernizzazione avevano subito delle battute d'arresto, causando inefficienze e ritardi. L'organizzazione richiedeva una soluzione in grado di integrarsi con il suo ambiente on-premise, consentendo funzionalità avanzate come l'esecuzione del lavoro su dispositivo mobile e il tracciamento intelligente dell'asset.
Per superare queste sfide, la contea di Broward ha adottato una strategia di hybrid cloud basata su IBM Cloud Satellite e Red Hat® OpenShift®, offrendo la flessibilità e la velocità necessarie alla modernizzazione. Ha distribuito l'IBM Maximo Application Suite (MAS), comprensiva di Maximo Mobile, che si è integrato perfettamente con l'infrastruttura esistente e ha introdotto funzionalità di smart tagging per una maggiore visibilità degli asset.
La distribuzione di MAS 8 è stata rapida, con un ambiente di sviluppo e test allestito in sole 3 settimane, seguito dalla produzione in pochi giorni. Questa tempistica accelerata ha migliorato in modo significativo l'efficienza operativa. Maximo Mobile ha permesso l'esecuzione del lavoro su dispositivo mobile, lo smart tagging e l'accesso futuro agli asset tramite iPad con le mappe su dispositivo mobile, consentendo al personale sul campo di accedere e inviare informazioni direttamente. La soluzione ha anche migliorato la scalabilità e il controllo degli aggiornamenti, rafforzando l'affidabilità e le prestazioni del sistema.
Gli ingegneri di IBM Cloud Site Reliability hanno svolto un ruolo chiave nell'accelerare l'implementazione, supportando il provisioning rapido e la gestione continua della piattaforma. Questo approccio ha consentito alla contea di Broward di mantenere il controllo sui propri dati utilizzando le tecnologie cloud-native per migliorare scalabilità e prestazioni.
Nel complesso, la nuova soluzione ha fornito alla contea di Broward una base scalabile e affidabile per la crescita futura, rafforzando i team, semplificando la gestione e garantendo che le infrastrutture critiche rimangano supportate e resilienti.
Modernizzando l'ambiente di gestione degli asset con l'approccio all'hybrid cloud di IBM e la Maximo Application Suite, la contea di Broward ha sbloccato un livello di agilità che impatta direttamente sulla fornitura dei servizi e sui costi operativi. Il provisioning degli ambienti di produzione richiede ora solo tre settimane, una riduzione del 90% rispetto alle tempistiche precedenti, accelerando il time-to-value e consentendo una risposta più rapida alle esigenze della comunità. Gli ambienti di test, una volta ostacolati dall'innovazione, possono ora essere implementati in tre giorni anziché in diverse settimane, offrendo ai team la flessibilità di convalidare e implementare nuove funzionalità senza ritardi.
Questa velocità è stata raggiunta senza compromessi. La contea ha completato con successo una migrazione del database al 100% con zero perdite di dati, garantendo continuità e conformità durante la transizione. Guardando al futuro, si prevede che gli sforzi di aggiornamento futuri diminuiranno del 50%, riducendo i costi operativi e liberando risorse per le iniziative strategiche.
Insieme, questi miglioramenti consentono alla Contea di Broward di fornire servizi idrici più affidabili, adattarsi rapidamente ai cambiamenti normativi e continuare la trasformazione digitale con fiducia.
Broward County Water and Wastewater Services (WWS) è un servizio di vitale importanza che serve una delle contee più popolose della Florida. Responsabile della fornitura di acqua potabile pulita e sicura e della gestione del trattamento delle acque reflue per centinaia di migliaia di residenti, WWS gestisce una complessa rete di infrastrutture che comprende impianti di trattamento, stazioni di pompaggio, condutture e strutture di servizio. Con un forte impegno per la sostenibilità, la conformità normativa e l'eccellenza operativa, WWS svolge un ruolo critico nella protezione dello stato di salute pubblica e dell'ambiente, garantendo al contempo un servizio affidabile in tutta la regione.
