Per superare queste sfide, la contea di Broward ha adottato una strategia di hybrid cloud basata su IBM Cloud Satellite e Red Hat® OpenShift®, offrendo la flessibilità e la velocità necessarie alla modernizzazione. Ha distribuito l'IBM Maximo Application Suite (MAS), comprensiva di Maximo Mobile, che si è integrato perfettamente con l'infrastruttura esistente e ha introdotto funzionalità di smart tagging per una maggiore visibilità degli asset.

La distribuzione di MAS 8 è stata rapida, con un ambiente di sviluppo e test allestito in sole 3 settimane, seguito dalla produzione in pochi giorni. Questa tempistica accelerata ha migliorato in modo significativo l'efficienza operativa. Maximo Mobile ha permesso l'esecuzione del lavoro su dispositivo mobile, lo smart tagging e l'accesso futuro agli asset tramite iPad con le mappe su dispositivo mobile, consentendo al personale sul campo di accedere e inviare informazioni direttamente. La soluzione ha anche migliorato la scalabilità e il controllo degli aggiornamenti, rafforzando l'affidabilità e le prestazioni del sistema.

Gli ingegneri di IBM Cloud Site Reliability hanno svolto un ruolo chiave nell'accelerare l'implementazione, supportando il provisioning rapido e la gestione continua della piattaforma. Questo approccio ha consentito alla contea di Broward di mantenere il controllo sui propri dati utilizzando le tecnologie cloud-native per migliorare scalabilità e prestazioni.