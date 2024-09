Per 18 anni, Brother International Europe si è affidata all'IBM Business Partner Coliance per la gestione dell'EDI per suo conto utilizzando la soluzione IBM® Sterling B2B Integrator. In questo periodo, le due aziende hanno sviluppato una stretta collaborazione e Coliance è costantemente alla ricerca di nuovi modi per fornire valore a Brother International Europe utilizzando la tecnologia IBM Sterling.

"Coliance conosce il nostro business e sa come ottenere il meglio da IBM Sterling per Brother International Europe", commenta Fuchs. "Coliance ha la responsabilità end-to-end di tutti i processi EDI: ci consente di lasciare questa parte essenziale del nostro processo di integrazione B2B nelle loro abili mani, in modo da poterci concentrare sui servizi a valore aggiunto per i clienti".

Utilizzando IBM Sterling B2B Integrator, Coliance integra flussi di transazioni EDI complessi per 135 fornitori in un unico gateway. Coliance supporta le unità di business di Brother International Europe in tutta Europa, con fornitori situati principalmente nella regione Asia-Pacifico. Ogni mese, una media di 15.000 transazioni passa attraverso il sistema EDI.

"Le transazioni EDI rappresentano alcune delle comunicazioni più critiche con i nostri partner commerciali, perché spesso riguardano ordini redditizi e con volumi elevati", afferma Fuchs. "Coliance ha integrato IBM Sterling con i nostri sistemi ERP SAP, semplificando e automatizzando ulteriormente i processi vitali".

Sfruttando le versioni più recenti di IBM Sterling B2B Integrator, Coliance offre ottimizzazioni continue per Brother International Europe. Ad esempio, questo lavoro consente a Brother International Europe di supportare i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi nuovi standard come il Pan-European Public Procurement Online (Peppol). IBM Sterling B2B Integrator offre anche API integrate, che consentono un rapido sviluppo di nuovi servizi basati sui dati.