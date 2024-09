La sfida era chiara: una migrazione completa dei dati e dell'elaborazione a un nuovo sistema flessibile e scalabile. Il compito era complesso ma realizzabile. Il vero problema era trovare il tempo.

I giorni feriali erano off-limits, perché Broadridge doveva mantenersi sincronizzata con i mercati finanziari globali. IBM ha proposto una nuova idea: e se utilizzassimo i weekend? Grazie alla tecnologia cloud IBM iSeries, Broadridge ha potuto effettuare il passaggio a un'infrastruttura cloud privata molto più rapidamente di quanto avrebbe fatto progettando un sistema nuovo di zecca.

Il lavoro nel fine settimana ha permesso di completare la migrazione in soli sette weekend. In questo modo il progetto è stato portato a termine entro i quattro mesi previsti.

"Siamo stati in grado di completare l'operazione in sette weekend, mentre normalmente avremmo impiegato da nove mesi a un anno", dice Anderson.

Oltre a rispettare la scadenza, Broadridge e i suoi clienti non hanno mai perso un colpo. La migrazione è avvenuta senza intoppi e la nuova piattaforma offre “servizi solidi, giorno dopo giorno”, afferma Schlesinger. Ciò consente a Broadridge di fornire molti dei suoi sistemi critici, di elevato volume e rivolti ai clienti, con un'elaborazione più veloce del 20-30%. La nuova tecnologia cloud consente all’azienda di acquisire clienti molto più rapidamente. Inoltre, offre la scalabilità necessaria per espandere la propria attività verso nuovi mercati in tutto il mondo.

"Internamente lo chiamiamo Broadridge 3.0, perché si tratta davvero di portare Broadridge a un livello superiore, afferma Schlesinger. "È quello che chiamiamo l'ABCD dell'innovazione, sfruttando una tecnologia di nuova generazione: A per AI e robotica, B per le soluzioni blockchain, C per il cloud e D per il digitale".