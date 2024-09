Nell'ambito di un mandato del partner Walmart, BrightFarms ha iniziato a utilizzare la tecnologia IBM® Blockchain tramite la rete IBM Food Trust. "In qualità di responsabile del settore alimentare di BrightFarms, non potrei essere più d'accordo con la decisione di Walmart di utilizzare questa tecnologia", afferma Jackie Hawkins, Senior Manager of Food Safety di BrightFarms. "Ci offre un ulteriore livello di protezione per i nostri programmi di sicurezza alimentare già avanzati".

Utilizzando il modulo Trace della piattaforma IBM Food Trust, BrightFarms raccoglie dati su ogni fase del processo di coltivazione, confezionamento e consegna. L'azienda utilizza IBM Blockchain su IBM® Cloud per mantenere i dati crittografati in modo sicuro, e li carica sulla piattaforma IBM Food Trust in ogni fase del processo, dal momento della semina fino all'arrivo degli ortaggi confezionati al rivenditore. Una volta che le verdure sono sugli scaffali, il rivenditore può continuare ad aggiungere dati alla piattaforma, tra cui il tempo di permanenza degli ortaggi in magazzino e la temperatura a cui vengono conservati.

BrightFarms tiene anche traccia degli indicatori chiave di prestazione (KPI) sul cloud per determinare quali colture producono i rendimenti più elevati. "Nel corso del tempo possiamo osservare le colture a basso e ad alto rendimento, il che a sua volta ci consente di concentrarci solo sulle colture a più elevato rendimento e di maggior successo", afferma Hawkins. "Non vogliamo destinare tutte le risorse, l'acqua e le sostanze nutritive a colture che non hanno un ottima resa". Tutti gli sforzi dell'azienda mirano a offrire ortaggi più sicuri e sostenibili ai suoi clienti.