Mediante la migrazione del proprio ambiente mission-critical SAP ECC su SAP HANA, BRF ha ridotto i requisiti di storage per il proprio database e ha reso più rapidi i processi aziendali principali. Parallelamente, la migrazione ha consentito all'azienda di ottemperare ai requisiti imposti dalle nuove normative brasiliane in materia di fiscalità e diritto del lavoro.

Grazie al connubio tra SAP ECC, SAP HANA e IBM Power Systems, BRF ha tagliato i requisiti di storage in modo consistente.Everton Cardoso spiega: "Il nostro database legacy era parecchio grande, circa 26 TB, e questo lo rendeva molto difficile da gestire. Quando abbiamo condotto la migrazione con IBM Services e SAP, abbiamo adottato un approccio meticoloso verso l'archiviazione e la pulizia dei dati, che ci ha permesso di ridimensionare il database a circa 10 TB, una riduzione di oltre il 62%".

Oltre a ridurre i requisiti di manutenzione e archiviazione, il database SAP HANA di BRF contribuisce migliorare le prestazioni delle applicazioni SAP ECC dell'azienda.

Cardoso conferma che «dopo l'aggiornamento a SAP HANA su IBM Power Systems e IBM Storage, le funzionalità principali di SAP ECC ora girano molto più velocemente.In precedenza, per generare i rendiconti finanziari su SAP Financial Information Management erano necessarie otto ore, e più di due ore in altri mercati.Con SAP Financial Information Management in esecuzione su SAP HANA, abbiamo ottenuto enormi miglioramenti in termini di tempo, riducendo il processo a soli otto minuti in Brasile e a 90 minuti in altri paesi: una riduzione del 98% a livello nazionale e del 28% per l'estero".

BRF ha apportato notevoli miglioramenti in termini di performance a numerosi altri processi.Ad esempio, le operazioni gestite da SAP Controlling, che BRF utilizza per monitorare e coordinare i costi a livello aziendale, ora vengono eseguite in media il 50% più velocemente con SAP HANA su IBM Power Systems.Allo stesso tempo, i processi di analisi delle performance di BRF richiedono il 37% di tempo in meno.

L'azienda è anche impressionata dalle capacità stand-alone della sua nuova infrastruttura IBM.Everton Cardoso commenta: "Avendo lavorato con IBM per così tanto tempo, eravamo già a conoscenza della qualità dell'hardware.Siamo entusiasti dell'affidabilità, delle prestazioni, della sicurezza e della scalabilità dei nostri server IBM Power Systems e di IBM System Storage DS8870.Il fatto che IBM ospiti l'infrastruttura nel proprio data center rende la gestione semplice ed economica. Se vogliamo più capacità, tutto ciò che dobbiamo fare è richiederla, e paghiamo solo per ciò che utilizziamo".

In futuro, BRF migrerà il proprio SAP Business Warehouse on SAP HANA sui server IBM Cloud Bare Metal, e sta valutando l'integrazione di funzionalità aggiuntive nelle sue applicazioni SAP. Inoltre, BRF intende adottare il sistema IBM FlashSystem® A9000 per le proprie esigenze di storage, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni.

Cardoso spiega: "Abbiamo una strategia IT a lungo termine, e in questo ambito stiamo cercando di aggiungere altri moduli SAP e persino di passare a SAP S/4HANA®. Qualsiasi cosa ci riservi il futuro, sappiamo che IBM Power Systems e IBM Storage sono ben attrezzati per gestire carichi di lavoro crescenti e mantenere l'agilità che ci serve per continuare a espanderci sulla scena globale".

Con le sue applicazioni SAP ECC supportate da SAP HANA su IBM Power Systems e IBM System Storage, BRF sulla buona strada per raggiungere la piena conformità con le nuove normative sul lavoro brasiliane, ed è ben posizionata per rafforzare la sua posizione di preminenza nell'industria agroalimentare mondiale.

Everton Cardoso conclude: "Saremo felici di lavorare assieme a IBM e di approfondire ulteriormente la conoscenza reciproca, adoperandoci per far poggiare la crescita futura di BRF sul basi solide".