Il passaggio da un database basato su disco a una tecnologia in-memory ha prodotto notevoli guadagni in termini di prestazioni per Boydak Holding. Un campione di tre report mostra aumenti della velocità di 1,68 volte, 64 volte e 126,5 volte.



"All'inizio non riuscivamo a credere a quanto fossero più veloci alcuni report SAP con SAP HANA", osserva Ramazan Yildirim. "Con una modifica minima, alcuni report che prima richiedevano dieci minuti ora vengono completati in cinque secondi. Per l'azienda, e in particolare per il team finanziario, che genera molti di questi report, questo comporta decisioni più rapide e un maggior numero di analisi nello stesso lasso di tempo, contribuendo ad aumentare la produttività dei dipendenti e ad affinare il vantaggio competitivo".



La migrazione ha inoltre ridotto le dimensioni del database del 74%, da 1,78 TB in Oracle Database a 0,46 TB in SAP HANA, contribuendo all'aumento delle prestazioni e liberando prezioso spazio su disco. Di conseguenza, Boydak Holding sarà in grado di replicare, eseguire il backup e ripristinare i dati SAP ERP mission critical più rapidamente. Inoltre, l'azienda può ridurre l'investimento a lungo termine in dispositivi di archiviazione, risparmiando denaro.



La migrazione a SAP HANA, in più, apre la strada alla futura implementazione di SAP S/4HANA da parte di Boydak Holding. L'azienda prevede che SAP S/4HANA porterà ulteriori vantaggi consentendo il consolidamento di molti report aziendali, accelerando il time-to-insight.



Ramazan Yildirim conclude: "SAP HANA on IBM Power Systems offre una solida piattaforma ad alte prestazioni per le nostre applicazioni SAP ERP mission critical. Siamo molto soddisfatti dei risultati dell'aggiornamento".