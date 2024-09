Con i suoi quattro marchi (BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad), il Gruppo BMW è il principale produttore mondiale di automobili e motociclette di ottima qualità e inoltre fornisce servizi finanziari e di mobilità di altissima qualità.

La rete di produzione del Gruppo BMW comprende 31 strutture di produzione e assemblaggio in 15 Paesi e una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi. Nel 2020 il Gruppo BMW ha venduto oltre 2,3 milioni di veicoli passeggeri e più di 169.000 motociclette in tutto il mondo.

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo BMW aveva una forza lavoro di 120.726 dipendenti. Il successo del Gruppo BMW si è sempre basato sulla pianificazione a lungo termine e sulle azioni responsabili. Per il futuro, l'azienda ha stabilito una direzione chiara che si basa sulla sostenibilità e sulla gestione efficiente delle risorse: dalla supply chain alla produzione fino alla fase di fine utilizzo per tutti i suoi prodotti.

Grazie alla creazione di una comunità diversificata di dipendenti, per l'azienda è più semplice reclutare, sviluppare e trattenere i talenti migliori: si tratta di un aspetto fondamentale per fornire servizi di prima categoria ai clienti in tutto il mondo.

Un portavoce del Gruppo BMW spiega: "La diversità è un importante fattore di successo per il Gruppo BMW. Il nostro obiettivo dichiarato è promuovere la diversità e le pari opportunità. Adottiamo misure per affrontare la discriminazione in modo mirato. Una delle principali aree di interesse delle risorse umane del Gruppo è creare pari opportunità per tutti. L'obiettivo è quello di creare condizioni lavorative che promuovano alti livelli di soddisfazione dei dipendenti, contribuiscano a uno sviluppo e a una fidelizzazione efficaci e consentano a ogni persona di dare il meglio di sé".