Per i laboratori clinici, i centri di ricerca e i provider di servizi nel settore della genomica, i recenti progressi nella tecnologia di sequenziamento del DNA hanno introdotto una nuova serie di sfide. «Il nuovo grande collo di bottiglia nel mercato non è più il sequenziamento del DNA stesso, ma l'esecuzione dell'analisi dei dati», afferma Michelle Garred, responsabile vendite e marketing di BlueBee.



Immaginando una soluzione progettata per elaborare volumi sempre maggiori di dati genetici in modo più rapido ed economico, BlueBee aveva bisogno di collaborare con un provider di servizi cloud affidabile. L'azienda cercava una piattaforma di cloud hosting che offrisse opzioni di infrastruttura flessibili, solide capacità di sicurezza e centri dati situati in tutto il mondo per supportare la distribuzione globale. «Per motivi normativi, le informazioni genomiche devono spesso essere conservate in una determinata località o paese», afferma Garred. «Dobbiamo essere in grado di archiviare i dati genomici all'interno della regione scelta dai nostri clienti».