Le persone lavorano meglio quando si sentono al meglio. Di conseguenza, investire nel benessere fisico, mentale e finanziario dei dipendenti produce benefici per tutti: per il dipendente, per il datore di lavoro e per la società nel suo insieme.

BHSF è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata su questo principio. Con una storia di successo che risale al 1873, BHSF crea ambienti di lavoro migliori aiutando le persone a ricevere il sostegno di cui hanno bisogno per esprimersi al meglio. Negli ultimi anni, l'organizzazione ha intrapreso una trasformazione digitale per garantire che i suoi servizi siano sempre al passo con le esigenze dei clienti.

Richard Evanson, responsabile dell'IT e dei progetti del gruppo BHSF, spiega: «In precedenza, la maggior parte delle nostre richieste di risarcimento veniva presentata ed elaborata su carta. Oggi, la metà di tutte le richieste di risarcimento arriva attraverso il nostro portale online e viene gestita digitalmente dall'inizio alla fine. Se da un lato l'automazione aiuta il nostro personale a lavorare in modo più efficiente, dall'altro richiede requisiti elevati ai nostri sistemi informatici. Poiché la percentuale di applicazioni digitali aumenta di anno in anno, la disponibilità dei nostri sistemi informatici diventa più importante che mai».

Per proteggersi dalle interruzioni dei suoi servizi, BHSF ha iniziato a cercare un'alternativa più solida alla sua infrastruttura IT esistente. Allo stesso tempo, l'organizzazione ha visto l'opportunità di rafforzare la sua capacità di proteggere le informazioni e di liberare il team IT da attività di gestione che richiedono molto tempo.

«I nostri clienti contano sulla disponibilità dei nostri servizi quando ne hanno bisogno, quindi i tempi morti non sono un'opzione», afferma Richard. «La pandemia da COVID-19 ha visto aumentare le richiesta di supporto per la salute mentale, ed eravamo determinati a essere presenti per i nostri 350.000 assicurati durante il periodo di crisi e anche oltre. Abbiamo deciso che era il momento giusto per cercare esperti di infrastrutture di cui poterci fidare, che ci consentissero di concentrarci ancora di più sul cliente».