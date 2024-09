Bendigo and Adelaide Bank

Grazie alla ritrovata capacità di implementare le applicazioni in pochi minuti e di ridurre i tempi di implementazione dell'intero ambiente da cinque settimane a mezza giornata, Corboy vede un netto miglioramento nel rapporto tra il suo dipartimento e i suoi clienti interni, le unità aziendali della banca. "Le aziende vengono da noi e non chiediamo loro una quantità significativa di denaro e di tempo per offrire un nuovo servizio completo. Forniamo servizi completamente testati in modo incrementale e i clienti ne traggono rapidamente i benefici".



Inoltre, il team di Corboy serve un numero maggiore di dipartimenti interni rispetto a quanto era in grado di fare in precedenza. "Alcune aree aziendali che sarebbero state trascurate dall'IT - non deliberatamente, ma perché non avevamo le capacità necessarie - stanno ora riscontrando i benefici che ne derivano per i loro clienti specifici". Secondo Corboy, la piattaforma IBM Cloud è ideale per supportare questa agilità e l'ottimizzazione delle consegne. "I margini sono più ridotti ovunque e la capacità di fornire servizi critici in modo rapido e incrementale senza un massiccio esborso di capitale è un beneficio per tutti".



"UrbanCode Deploy e le tecnologie cloud, come IBM Cloud Platform, ci permettono di agire liberamente, soprattutto grazie all'agilità con cui siamo in grado di fornire e di cambiare le cose. "Riusciamo a fornire soluzioni in tempi rapidi e, se la soluzione non è quella giusta, siamo in grado di adattarci rapidamente e di cambiare con qualcosa che soddisfi meglio i requisiti aziendali".