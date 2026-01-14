Bell ha collaborato con IBM Consulting per offrire una piattaforma di nuova generazione nei limiti del budget in soli 16 mesi. Il SAP ERP Central Component (ECC) di Bell è stato migrato su SAP S/4HANA e Google Cloud, riducendo il volume dei dati da 18 TB a 10 TB e migliorando l'esperienza dell'utente con SAP Fiori. Quale parte del progetto, diversi sistemi legati a SAP, tra cui Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), sono stati anch'essi migrati su Google Cloud.

IBM ha messo insieme il team giusto per il successo, tra cui gli IBM Business Partner SNP e smartShift. La piattaforma basata sul software di SNP per la trasformazione dei dati consente una rapida comprensione del complesso panorama SAP di Bell e la migrazione efficiente di enormi volumi di dati. smartShift ha introdotto funzionalità di correzione del codice basate su AI, contribuendo a modernizzare e rendere a prova di futuro oltre 25.000 oggetti Advanced Business Application Programming (ABAP) personalizzati, riducendo i rischi della transizione e contribuendo a garantire la manutenzione nel lungo periodo.

Utilizzando IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, il team ha semplificato la migrazione di oltre 700 interfacce e ha contribuito a garantire la continuità aziendale nelle linee di business d'importanza critica. I servizi di modernizzazione delle applicazioni IBM e i servizi di consulenza finanziaria IBM hanno contribuito a migliorare ulteriormente le operazioni di Bell, accelerando la reportistica, accorciando i cicli di chiusura e supportando un processo decisionale più rapido e strategico basato sui dati.