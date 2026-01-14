Bell prepara il terreno per l'agilità e la crescita con SAP S/4HANA e IBM Consulting
Bell è la più grande azienda di comunicazioni del Canada a livello di fatturato totale e connessioni totali dei clienti. L'azienda è all'avanguardia nelle reti avanzate in fibra e wireless, nei servizi aziendali e nei media digitali.
L'azienda necessitava di un ambiente SAP personalizzato per supportare processi finanziari, di supply chain e operativi che riguardano più unità di business e centinaia di interfacce e terabyte di dati storici. Questa complessità rendeva sempre più difficile adattarsi alle esigenze aziendali in evoluzione. Bell doveva orchestrare una trasformazione su larga scala dei propri sistemi SAP, per modernizzare l'infrastruttura e gettare anche le basi per le future innovazioni, l'agilità e le operazioni cloud-first.
Bell ha collaborato con IBM Consulting per offrire una piattaforma di nuova generazione nei limiti del budget in soli 16 mesi. Il SAP ERP Central Component (ECC) di Bell è stato migrato su SAP S/4HANA e Google Cloud, riducendo il volume dei dati da 18 TB a 10 TB e migliorando l'esperienza dell'utente con SAP Fiori. Quale parte del progetto, diversi sistemi legati a SAP, tra cui Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), sono stati anch'essi migrati su Google Cloud.
IBM ha messo insieme il team giusto per il successo, tra cui gli IBM Business Partner SNP e smartShift. La piattaforma basata sul software di SNP per la trasformazione dei dati consente una rapida comprensione del complesso panorama SAP di Bell e la migrazione efficiente di enormi volumi di dati. smartShift ha introdotto funzionalità di correzione del codice basate su AI, contribuendo a modernizzare e rendere a prova di futuro oltre 25.000 oggetti Advanced Business Application Programming (ABAP) personalizzati, riducendo i rischi della transizione e contribuendo a garantire la manutenzione nel lungo periodo.
Utilizzando IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, il team ha semplificato la migrazione di oltre 700 interfacce e ha contribuito a garantire la continuità aziendale nelle linee di business d'importanza critica. I servizi di modernizzazione delle applicazioni IBM e i servizi di consulenza finanziaria IBM hanno contribuito a migliorare ulteriormente le operazioni di Bell, accelerando la reportistica, accorciando i cicli di chiusura e supportando un processo decisionale più rapido e strategico basato sui dati.
Bell ora opera su un ambiente SAP S/4HANA ottimizzato per il cloud che supporta oltre 15.000 utenti in molte linee di business. Il nuovo sistema offre prestazioni più rapide, maggiore scalabilità e maggiore resilienza, consentendo ai team di lavorare in modo più efficiente e di rispondere con agilità alle esigenze aziendali.
Alcuni risultati chiave includono:
IBM continua a supportare Bell come partner strategico, aiutando l'azienda ad evolvere le proprie funzionalità.
Bell è considerata la più grande azienda di comunicazioni del Canada, leader nelle reti avanzate in fibra e wireless, nei servizi aziendali e nei media digitali. Attraverso l'offerta di tecnologie di nuova generazione che utilizzano soluzioni basate su cloud e AI, l'azienda mantiene i clienti connessi, informati e intrattenuti, consentendo al contempo alle aziende di competere sulla scena mondiale.
Con IBM Consulting, le competenze affidabili incontrano l'AI all'avanguardia. Consigliando, progettando, costruendo e gestendo le innovazioni aziendali che contano, IBM Consulting ti aiuta a superare le sfide più difficili e a ottenere risultati reali e misurabili.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM e IBM Consulting sono marchi o marchi registrati di IBM Corp. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.