Accelerare la business transformation con una piattaforma SAP di nuova generazione

Bell prepara il terreno per l'agilità e la crescita con SAP S/4HANA e IBM Consulting

Modernizzare gli ambienti SAP per supportare una trasformazione scalabile

Bell è la più grande azienda di comunicazioni del Canada a livello di fatturato totale e connessioni totali dei clienti. L'azienda è all'avanguardia nelle reti avanzate in fibra e wireless, nei servizi aziendali e nei media digitali.

L'azienda necessitava di un ambiente SAP personalizzato per supportare processi finanziari, di supply chain e operativi che riguardano più unità di business e centinaia di interfacce e terabyte di dati storici. Questa complessità rendeva sempre più difficile adattarsi alle esigenze aziendali in evoluzione. Bell doveva orchestrare una trasformazione su larga scala dei propri sistemi SAP, per modernizzare l'infrastruttura e gettare anche le basi per le future innovazioni, l'agilità e le operazioni cloud-first.
44% riduzione del volume dei dati da 18 TB a 10 TB 25.000 oggetti personalizzati corretti con successo 15.000 utenti su SAP S/4HANA cloud-native
Il successo della migrazione a S/4HANA rappresenta un momento cruciale per la nostra organizzazione. Questo risultato, realizzato nel budget e nei tempi previsti dal nostro partner IBM, ci fornisce una piattaforma moderna e scalabile per guidare l'innovazione e raggiungere i nostri obiettivi strategici. La dedizione e l'esperienza del team hanno garantito un'interruzione minima delle nostre operazioni di core business.
Thierry Chaumont SVP, Controller and Tax BCE & Bell
Offrire una trasformazione finanziaria fluida e basata su SAP nel cloud

Bell ha collaborato con IBM Consulting per offrire una piattaforma di nuova generazione nei limiti del budget in soli 16 mesi. Il SAP ERP Central Component (ECC) di Bell è stato migrato su SAP S/4HANA e Google Cloud, riducendo il volume dei dati da 18 TB a 10 TB e migliorando l'esperienza dell'utente con SAP Fiori. Quale parte del progetto, diversi sistemi legati a SAP, tra cui Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), sono stati anch'essi migrati su Google Cloud.

IBM ha messo insieme il team giusto per il successo, tra cui gli IBM Business Partner SNP e smartShift. La piattaforma basata sul software di SNP per la trasformazione dei dati consente una rapida comprensione del complesso panorama SAP di Bell e la migrazione efficiente di enormi volumi di dati. smartShift ha introdotto funzionalità di correzione del codice basate su AI, contribuendo a modernizzare e rendere a prova di futuro oltre 25.000 oggetti Advanced Business Application Programming (ABAP) personalizzati, riducendo i rischi della transizione e contribuendo a garantire la manutenzione nel lungo periodo.

Utilizzando IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, il team ha semplificato la migrazione di oltre 700 interfacce e ha contribuito a garantire la continuità aziendale nelle linee di business d'importanza critica. I servizi di modernizzazione delle applicazioni IBM e i servizi di consulenza finanziaria IBM hanno contribuito a migliorare ulteriormente le operazioni di Bell, accelerando la reportistica, accorciando i cicli di chiusura e supportando un processo decisionale più rapido e strategico basato sui dati.
Questo aggiornamento di SAP S/4HANA presso Bell non è stato solo un aggiornamento del sistema, bensì un passaggio fondamentale. Dando priorità alla qualità e all'esecuzione ottimali con IBM, abbiamo trasformato una delle nostre piattaforme più critiche e complesse in una spina dorsale scalabile e strategicamente vitale, che sostiene direttamente la strategia generale di trasformazione Bell e sblocca nuove possibilità.
Sergio Carriero Director, IT Delivery Corporate Technology Solutions
Creare una base per il valore futuro e l'agilità aziendale

Bell ora opera su un ambiente SAP S/4HANA ottimizzato per il cloud che supporta oltre 15.000 utenti in molte linee di business. Il nuovo sistema offre prestazioni più rapide, maggiore scalabilità e maggiore resilienza, consentendo ai team di lavorare in modo più efficiente e di rispondere con agilità alle esigenze aziendali.

Alcuni risultati chiave includono:

  • 15.000 utenti supportati su un ambiente SAP S/4HANA cloud-native, con scalabilità migliorata
  • Riduzione del 44% del volume di dati, da 18 TB a 10 TB, con semplificazione delle prestazioni del sistema
  • Ripristino di oltre 25.000 oggetti personalizzati, con riduzione della complessità e del rischio operativo
  • Più di 700 interfacce migrate, che contribuiscono a garantire un'integrazione perfetta tra i processi aziendali
  • 143 codici aziendali ridotti a 57

IBM continua a supportare Bell come partner strategico, aiutando l'azienda ad evolvere le proprie funzionalità.
Informazioni su Bell

Bell è considerata la più grande azienda di comunicazioni del Canada, leader nelle reti avanzate in fibra e wireless, nei servizi aziendali e nei media digitali. Attraverso l'offerta di tecnologie di nuova generazione che utilizzano soluzioni basate su cloud e AI, l'azienda mantiene i clienti connessi, informati e intrattenuti, consentendo al contempo alle aziende di competere sulla scena mondiale.

 Componenti della soluzione Servizi di modernizzazione delle applicazioni IBM IBM Consulting Servizi di consulenza finanziaria IBM IBM Rapid Move for SAP S/4HANA Servizi IBM SAP S/4HANA
