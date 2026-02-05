La piattaforma RAG sicura con servizi di chat consente decisioni di investimento più rapide e intelligenti per i clienti dell'azienda
Bay Point Advisors, una società di gestione degli investimenti con sede ad Atlanta, è specializzata in opportunità di mercato privato spesso trascurate dagli investitori tradizionali. In questo ambito, la velocità conta, ma la ricerca di opportunità è tutt'altro che veloce. Le sale dati sicure contengono centinaia di PDF, fogli di calcolo e contratti, creando una montagna di informazioni che consulenti e clienti devono vagliare prima di prendere decisioni critiche. Questo processo manuale rallenta il flusso delle trattative e rischia di far perdere le opportunità. Bay Point Advisors aveva bisogno di un modo per accelerare il processo decisionale senza rinunciare alla precisione o alla sicurezza. Il loro obiettivo: costruire una piattaforma che permetta ai clienti di interagire in modo conversazionale con le data room e ricevere risposte fondate e basate su citazioni in millisecondi.
velocizza le funzionalità di analisi degli investimenti
garantisce tempi di risposta ai clienti ultra rapidi
il miglioramento dell'esperienza e la soddisfazione del cliente
Per superare i ritardi causati dalla revisione manuale dei documenti, Bay Point Advisors ha collaborato con IBM per ricevere competenze e indicazioni. "Non si sono limitati a rispondere alle domande: hanno aperto un canale Slack, programmato riunioni settimanali e ci hanno persino aiutato a creare una prova di concetto", ha affermato Rick Atkinson, CTO. Con il supporto di IBM, l'azienda ha creato Atlas, una piattaforma basata su AI che consente l'accesso conversazionale a sale dati sicure. Grazie all'impiego di IBM DataStax Astra DB all'interno di IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI e di un livello di metadati SQL, Atlas utilizza un'architettura Retrieval-Augmented Generation (RAG) per trasformare i documenti statici in un livello di conoscenza ricercabile. Questa integrazione ha automatizzato i workflow, sostituendo il lungo processo di revisione manuale con risposte immediate, supportate da citazioni, fornite in millisecondi. Il supporto diretto di IBM ha accelerato lo sviluppo, guidando i workflow di ripristino e incorporando la regolazione dei parametri per garantire sicurezza, scalabilità e prestazioni. "Non avremmo potuto portare a termine questo progetto senza il team Astra DB di IBM: il loro supporto pratico e la loro guida hanno fatto la differenza, accelerando lo sviluppo e garantendo il successo", ha affermato Rick Atkinson.
Grazie ad Atlas, Bay Point Advisors ha ridotto i tempi di revisione e ricerca dei documenti da ore a secondi, accelerando la due diligence e migliorando la reattività dei clienti. La piattaforma fornisce risposte fondate, basate su citazioni, che riducono i tassi di errore e minimizzano le allucinazioni, assicurando una maggiore fiducia nelle decisioni di investimento. I consulenti segnalano significativi aumenti di produttività poiché la scansione manuale è stata sostituita da query automatizzate e conversazionali. La governance rimane solida con autorizzazioni a livello di documento applicate end-to-end, proteggendo i dati sensibili. Astra DB all'interno di watsonx.data ha fornito la base sicura e scalabile per la trasformazione, mentre gli esperti IBM hanno guidato la progettazione del workflow e la messa a punto dei parametri per ottimizzare le prestazioni. "Non avremmo potuto portare a termine questo progetto senza il team Astra DB di IBM: il loro supporto pratico e la loro guida hanno fatto la differenza, accelerando lo sviluppo e garantendo il successo." Guardando al futuro, Bay Point Advisors prevede di integrare funzionalità di agentic AI per un'intelligenza proattiva. Atkinson osserva: "Atlas offre un'esperienza sicura e personalizzata per ogni cliente. Combinando dati strutturati e non strutturati con l'AI, i consulenti possono fornire una guida su misura proteggendo le informazioni sensibili: un vantaggio reale per la fiducia e le prestazioni."
Bay Point Advisors è una società di investimenti con sede ad Atlanta fondata nel 2012, specializzata in soluzioni di investimento creative principalmente nel mercato del debito privato in tutti gli Stati Uniti. La società si concentra sulle opportunità del mercato privato spesso trascurate dagli investitori tradizionali. Bay Point Advisors mira ad accelerare la capacità dei clienti di prendere decisioni finanziarie critiche grazie a tecnologie avanzate.
