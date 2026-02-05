Per superare i ritardi causati dalla revisione manuale dei documenti, Bay Point Advisors ha collaborato con IBM per ricevere competenze e indicazioni. "Non si sono limitati a rispondere alle domande: hanno aperto un canale Slack, programmato riunioni settimanali e ci hanno persino aiutato a creare una prova di concetto", ha affermato Rick Atkinson, CTO. Con il supporto di IBM, l'azienda ha creato Atlas, una piattaforma basata su AI che consente l'accesso conversazionale a sale dati sicure. Grazie all'impiego di IBM DataStax Astra DB all'interno di IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI e di un livello di metadati SQL, Atlas utilizza un'architettura Retrieval-Augmented Generation (RAG) per trasformare i documenti statici in un livello di conoscenza ricercabile. Questa integrazione ha automatizzato i workflow, sostituendo il lungo processo di revisione manuale con risposte immediate, supportate da citazioni, fornite in millisecondi. Il supporto diretto di IBM ha accelerato lo sviluppo, guidando i workflow di ripristino e incorporando la regolazione dei parametri per garantire sicurezza, scalabilità e prestazioni. "Non avremmo potuto portare a termine questo progetto senza il team Astra DB di IBM: il loro supporto pratico e la loro guida hanno fatto la differenza, accelerando lo sviluppo e garantendo il successo", ha affermato Rick Atkinson.