Banrisul utilizza server IBM z14 che eseguono il software di database IBM z/OS 2.2.0 e IBM Db2 per supportare le operazioni bancarie principali e ha progettato le specifiche di storage per sostenere e ottimizzare la potenza e la capacità di elaborazione di z14. La banca ha indetto una gara pubblica per la soluzione; tre fornitori hanno presentato le proposte e, dopo un'attenta valutazione, la proposta di IBM ha vinto.

Banrisul ha scelto le soluzioni IBM DS8886F all flash storage, progettate per offrire tempi di risposta estremamente bassi, ideali per i workload emergenti di tipo cloud, mobile, social, analytics e cognitivo. In collaborazione con IBM Systems Lab Services and Training, Banrisul ha effettuato una revisione completa della sua infrastruttura di storage, basata sulla nuova tecnologia all flash IBM Storage e sul software IBM Spectrum Storage, le cui prestazioni hanno soddisfatto le aspettative.

Banrisul ha scelto IBM Transparent Data Migration Facility per z/OS 5.7 per migrare 22 TB di dati e distribuire oltre 4270 volumi, senza portare i sistemi operativi offline. La migrazione dei dati ha richiesto 15 ore e anche i servizi di backup esistenti sono proseguiti, così i dati di Banrisul erano completamente protetti anche durante il processo di transizione.

Una volta completata la migrazione al sistema dati DS8886F, Banrisul ha utilizzato al meglio la tecnologia IBM HyperSwap per fornire un'elevata disponibilità, progettata per soddisfare i requisiti normativi di continuità aziendale. Con HyperSwap, i dati vengono sottoposti al mirroring tra due sistemi di storage completamente duplex; se un sito non è più disponibile, HyperSwap eseguirà automaticamente il failover sul sistema disponibile, fornendo un accesso continuo ai dati.

La banca ha utilizzato questa tecnologia con il suo software esistente IBM Copy Services Manager in esecuzione in un ambiente operativo Microsoft Windows che comunica con le partizioni IBM z/OS della banca per automatizzare e gestire le attività di replica. Banrisul utilizza il software IBM Storage FlashCopy per creare copie puntuali immediatamente disponibili per l'accesso in lettura o scrittura.

Inoltre, Banrisul ha implementato il software IBM Spectrum Control Standard Edition per supportare la pianificazione e la gestione delle prestazioni e della capacità su tutti i suoi dispositivi di storage, aiutando la banca a ottimizzare gli investimenti esistenti e a pianificare la crescita futura.

IBM Systems Lab Services and Training ha collaborato con Banrisul per implementare e configurare i sistemi e il software IBM DS8886F al fine di massimizzare la disponibilità, migliorare la protezione dei dati e ottimizzare gli ambienti IBM z14 e di storage. Jorge Motter, Responsabile dell'assistenza delle operazioni sui mainframe presso Banrisul, afferma: "Il processo di migrazione si è svolto senza intoppi e abbiamo completato l'implementazione con un'interruzione minima dell'attività aziendale".