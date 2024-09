Bank Mandiri (link esterno a ibm.com) è stata fondata il 2 ottobre 1998, come parte del programma di ristrutturazione bancaria del governo indonesiano.Nel luglio 1999, quattro banche statali (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim e Bapindo) sono state unificate in Bank Mandiri.La storia di queste quattro banche risale a oltre 140 anni fa; insieme hanno contribuito a porre le basi del settore bancario indonesiano.Oggi, l'infrastruttura IT di Bank Mandiri fornisce un'elaborazione diretta e un'interfaccia unificata per i clienti.In linea con la propria visione, la banca ha sfruttato i settori di attività redditizi e dotati di potenziale di crescita al fine di offrire una gamma completa di servizi bancari.Hanno scelto di concentrarsi su settori chiave tra cui la corporate, commercial, micro, retail e consumer finance, applicando strategie distinte per ciascuna attività e sfruttando al contempo le sinergie tra questi diversi segmenti di mercato.Bank Mandiri si è affermata in Indonesia come banca nazionale multi-specialistica e ha intrapreso iniziative specifiche che le hanno permesso di crescere e di raggiungere una quota di mercato dominante nei settori di riferimento.Inoltre, Bank Mandiri mira a diventare una Regional Champion Bank, una banca quotata in borsa che sarà misurata in base alla capitalizzazione di mercato e classificata ai primi posti tra le altre banche blue chip quotate in borsa nel Sud-Est asiatico.