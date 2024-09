Questa nuova direttiva ha cercato di aumentare l'innovazione e la qualità del servizio in Europa, spingendo le banche e altri istituti finanziari ad abbracciare il concetto di open banking. A loro volta, le cosiddette terze parti (TPP), operando entro rigorosi limiti normativi, saranno in grado di utilizzare al meglio questi progressi per fornire servizi supplementari a valore aggiunto ai clienti delle banche.

"Prima della direttiva PSD2, se avevi aperto un conto presso due o tre banche, per gestire ciascuno di essi avresti dovuto usare due o tre app di mobile banking", spiega Sinisa Jancic, Business Development and Innovation Director presso Bankart, Procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., una moderna azienda di elaborazione di strumenti di pagamento. "In genere, ogni banca aveva una sola soluzione a disposizione dei clienti, e se non era valida eri bloccato, che ti piacesse o no."

"Ma con l'open banking", continua, "un TPP, che potrebbe essere una società fintech o una banca tecnologicamente avanzata, può fornire un'app che consente di vedere e gestire tutti i conti. Allo stesso modo, i TPP possono fornire sistemi di pagamento in grado di aggirare gli schemi di pagamento esistenti – come Visa, MasterCard – utilizzando nuove opzioni di pagamento istantaneo. Si è trattato di un cambiamento piuttosto radicale per il nostro settore”.