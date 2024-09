La preparazione di Bank Albilad è stata in gran parte determinata dalla sua lungimiranza. La banca ha compreso che l'economia delle API e la preparazione e l'abilità sul campo hanno consentito una più rapida consegna dei prodotti, una maggiore soddisfazione e fiducia dei consumatori, l'accesso a nuovi mercati, una migliore collaborazione e molti altri vantaggi. "Anni fa abbiamo notato il potenziale dell'economia delle API e noi, in qualità di banca leader, abbiamo deciso di iniziare a utilizzarla per garantire l'agilità negli anni a venire. Quindi, nel 2018, quando Bank Albilad ha avuto questa visione, abbiamo iniziato a cercare una piattaforma di gestione delle API che ci aiutasse a creare, gestire, proteggere e socializzare la nostra API in modo efficiente con il mercato", afferma la BAB.

Pertanto, quando la SAMA ha annunciato le nuove linee guida e le scadenze per l'open banking, le preoccupazioni si sono concentrate in gran parte sulla capacità della banca di trovare una soluzione di gestione delle API adatta e compatibile, in grado di far risparmiare tempo, aumentare l'efficienza e accelerare il time-to-market. Dopo un'attenta valutazione dell'ecosistema di strumenti per la gestione delle API, il team di Bank Albilad ha optato per API Connect, la cui scalabilità, flessibilità e intuitività di livello enterprise li avrebbe aiutati a creare, gestire, proteggere, socializzare e monetizzare le sue API, contribuendo ad alimentare la trasformazione digitale on-premise e su cloud.

Ma c’erano alcune considerazioni chiave da fare.

"Quando abbiamo iniziato il nostro percorso di open banking secondo gli standard del Regno dell'Arabia Saudita, non sapevamo se saremmo stati in grado di raggiungere questo obiettivo con API Connect, perché il framework comprendeva linee guida sull'esperienza del cliente, specifiche API, requisiti di implementazione e linee guida operative che dovevamo raggiungere e rispettare. Abbiamo così iniziato a cercare sul mercato altri prodotti alternativi che integrassero API Connect per raggiungere questi obiettivi", prosegue la BAB.

Alla fine, il team di Bank Albilad ha contattato i partner IBM locali per ottenere garanzie sulla fattibilità del prodotto. È iniziato così il rapido percorso di Bank Albilad verso la conformità. "La risposta del team IBM alle nostre preoccupazioni è stata eccezionale. Abbiamo organizzato diverse sessioni con il team in cui abbiamo delineato i numerosi ostacoli che stavamo affrontando, e il loro supporto è stato impareggiabile. Hanno cercato un'implementazione simile per gli standard globali, hanno trovato un'implementazione simile utilizzando IBM API Connect e l'hanno applicata a noi. E ha funzionato!" Ha spiegato BAB.

Dopo l'utilizzo di API Connect, sono seguiti i test. Il team di Bank Albilad è stato in grado di sviluppare una piattaforma bancaria aperta che seguiva le politiche, le procedure e le best practice di sicurezza di base allineate agli standard dell'Arabia Saudita prima della scadenza. "Abbiamo condotto diversi test per garantire in particolare la conformità e la certificazione per la sicurezza. Siamo rimasti colpiti dal modo in cui lo strumento ci ha aiutato a creare uno sviluppo rapido grazie alle sue politiche integrate, all'associazione delle politiche e alle configurazioni. Le sue funzionalità intuitive ci hanno aiutato ad accelerare la consegna da parte nostra, accelerando il time-to-market e aiutandoci a rispettare le scadenze utilizzando le funzionalità low-code", afferma BAB.