Banco Santander

Oggi, alla luce degli oltre tre anni di esperienza di Santander, l'attitudine del laboratorio sulla blockchain si è evoluta. Mentre un tempo l'attenzione era rivolta alla "tecnologia" della blockchain, ad esempio a quale protocollo sarebbe emerso come "vincitore" sul mercato, la maturazione della blockchain ha spostato l'attenzione sui casi d'uso. Ciò che sta guidando questa nuova prospettiva sulla blockchain è semplice: i grandi clienti come le banche aziendali chiedono sempre più a gran voce che adesso risolva problemi reali. Il laboratorio blockchain di Santander ha anche intravisto un'enorme opportunità ancora da sfruttare: la facilitazione dei pagamenti per i privati, specialmente in quelle parti del mondo in cui mancano le infrastrutture di pagamento tradizionali. Per cogliere tali opportunità, il laboratorio blockchain di Santander sta attivamente sviluppando soluzioni di pagamento basate sulla tecnologia di registro distribuito della blockchain. Santander, attraverso la sua partecipazione al consorzio we.trade, offre anche servizi con la funzione contratti smart della blockchain. Molte banche e società sono alla ricerca di un modo più efficiente ed economico per operare a livello internazionale. La soluzione we.trade, basata sulla piattaforma IBM Blockchain, con la tecnologia Hyperledger Fabric, offre ai clienti delle banche l'accesso a un'interfaccia di facile utilizzo, sfruttando contratti smart innovativi, e apre potenziali nuove opportunità di trading.