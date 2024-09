Dopo aver effettuato una ricerca sulle soluzioni disponibili, Banco Popular ha deciso di eseguire un proof of concept (POC) con la soluzione IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere per automatizzare i processi manuali. Lavorando al POC con un team di IBM, il personale della banca ha capito che è importante esaminare attentamente il processo che si desidera automatizzare. «L'idea che cerchiamo di promuovere nella nostra banca è che non basta limitarsi a lanciare una nuova tecnologia su un processo esistente», dice Benitez. «È necessario innanzitutto semplificare il più possibile il processo e solo successivamente automatizzare quello che non può essere semplificato». In questo modo, la banca non si limita ad automatizzare un processo complicato. Si impegna invece a rendere il processo esistente più efficiente e snello prima di automatizzarlo completamente.

Banco Popular sfrutta la flessibilità della soluzione Robotic Process Automation per eseguirla in modalità ibrida. «La suite IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere è progettata in modo tale da consentire di scegliere dove distribuire alcuni dei componenti», spiega Benitez. «Ci sono quindi alcune cose che vengono eseguite on-premise e altre che vengono eseguite nel cloud», spiega Benitez. Questo approccio consente alla banca di eseguire nel cloud componenti che non hanno molti requisiti di sicurezza, per una maggiore scalabilità. I componenti che hanno maggiori requisiti di sicurezza, invece, possono essere eseguiti on-premise, dietro i firewall della banca. «In questo modo possiamo trarre vantaggio dalle opzioni di scalabilità del cloud, ma anche dalle funzionalità di sicurezza che la nostra infrastruttura on-premise già possiede», afferma Benitez.