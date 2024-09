Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

Per fortuna, Banca Alpi Marittime ha trovato IBM Business Partner Analytics Network, un'azienda specializzata nella democratizzazione dell'IA. E lavorando insieme, i due hanno implementato una soluzione di approvazione del credito supportata dall'apprendimento automatico e dalla tecnologia SPSS Modeler.

"La nostra applicazione Credit Scorecard sta ora elaborando tutti i rinnovi di credito e le richieste per la banca inferiori a 100.000 euro", chiarisce Luca Camporese, Managing Partner e Fondatore di Analytics Network. "Facciamo finta che 100 linee di credito scadano domani. La soluzione le valuterà in batch, studiando le informazioni disponibili, il loro punteggio di credito, la loro storia con la banca e qualsiasi altro record, per determinare se devono essere approvate. Circa la metà di queste richieste viene elaborata automaticamente e i clienti ricevono un avviso tramite l'app mobile della banca".



E continua: "Ma per gli altri sono situazioni più complicate. Forse si tratta della prima volta che chiedono assistenza. Forse si è verificato un comportamento strano con il conto. Se non ci sono abbastanza informazioni disponibili, Credit Scorecard informerà il direttore della banca per ottenere aiuto con la decisione.



La logica di approvazione della soluzione si basa su algoritmi e sul codice di apprendimento automatico sviluppato da Analytics Network, mentre SPSS Modeler funge da motore che supervisiona le attività di modellazione e analisi dei dati. E per fornire la tecnologia IBM all'interno del framework di Credit Scorecard, Analytics Network utilizza un IBM Embedded Solution Agreement (ESA).



"Spesso, l'intelligenza artificiale è qualcosa che è nascosto all'utente finale", osserva Camporese. "In molti modi, il cliente non è a conoscenza di ciò che stiamo facendo nel retroscena. E in un certo senso, a loro non importa. Stiamo portando il valore dell'IA alle piccole imprese e l'ESA ci permette di preoccuparci dell'integrazione, in modo che il cliente non debba farlo".