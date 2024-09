Con lo sviluppo di nuovi moduli, Asten Santé è passata dalla semplice costruzione di un budget alla creazione di un vero e proprio strumento di gestione finanziaria. La soluzione è solida e include aggiornamenti quotidiani di dati contabili e operativi.

"Attualmente utilizziamo IBM Planning Analytics in diversi modi." spiega Laurence Paquereau, Group Control Manager, Asten Santé. "Oltre alle previsioni di bilancio, produciamo ogni mese dei report per la direzione, i direttori regionali, i direttori di filiale e i vari responsabili dei servizi di supporto (vendite, marketing, ecc.). Una volta al mese, produciamo analisi più dettagliate, in particolare relative a margini, per i team operativi. Utilizziamo questa soluzione quotidianamente nel nostro reparto di controllo della gestione, sia per attività di controllo sia di analisi."

I team Asten Santé e Next Decision stanno attualmente lavorando su un modulo FTE (equivalente a tempo pieno) che valuterà le risorse umane necessarie per svolgere le attività pianificate nella proiezione di budget. Asten Santé spera di finalizzare questa soluzione nel primo trimestre del 2024. Un altro progetto su cui stiamo lavorando è quello di fornire conti economici per attività, che fornirebbero alla direzione un quadro più accurato delle prestazioni dell'azienda, attività per attività. Ancora una volta, questo progetto è previsto per il 2024.

Infine, i cambiamenti nel team di controllo della gestione renderanno necessaria la formazione di nuove figure dedicate al controllo, facilitando il trasferimento di competenze. "Il 2024 sarà l'anno del consolidamento del nostro EPM." conclude Laurence Paquereau.