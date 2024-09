Per affrontare queste sfide, il team CAO ha collaborato con il Product Management per testare un nuovo workflow, una soluzione di assegnazione delle priorità dei miglioramenti del prodotto. L'obiettivo era quello di utilizzare l'AI generativa per valutare le richieste di funzioni, identificare le somiglianze e classificare di conseguenza le richieste. Il progetto pilota, della durata di sei mesi, ha incluso un totale di 128 product manager focalizzati su 10 prodotti software.

Yingsi Jian, Chloe Moon e Christopher Yu hanno utilizzato IBM watsonx.ai™, uno studio aziendale di nuova generazione per i builder AI per creare una soluzione. Watsonx.ai legge la descrizione dell'idea e l'assegna a una categoria tramite prompt engineering.

Il modello utilizza la metodologia di punteggio RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) per valutare le idee e assegnare automaticamente ciascuna richiesta in una o più delle otto categorie predefinite in linea con gli standard ISO (International Organization for Standardization) per lo sviluppo software. Calcola un consiglio oggettivo per la definizione delle priorità, mitigando l'immobilismo decisionale e riducendo al minimo i potenziali pregiudizi umani. Inoltre, registra l'assegnazione delle priorità nello strumento della roadmap del prodotto del gruppo, offrendo a team separati una piattaforma per la collaborazione e il monitoraggio dei progressi in tempo reale, rendendo più semplice per i product manager individuare tendenze comuni e creare visualizzazioni basate su queste categorie.