In qualità di azienda con anni di esperienza nell'uso delle soluzioni SAP, ARYZTA non vedeva l'ora di passare all'ultima versione di SAP® Business Warehouse powered by SAP HANA. Tuttavia, l'azienda ha scoperto che l'apparecchio SAP HANA disponibile era semplicemente troppo grande per le sue esigenze, il che significa che ARYZTA avrebbe dovuto sostenere un costo totale di proprietà (TCO) più elevato e pagare la capacità di cui non necessitava.

ARYZTA si è avvalsa di Freudenberg IT (FIT), un business partner IBM e fornitore globale di servizi IT gestiti, che ha consigliato di distribuire l'applicazione SAP Business Warehouse powered by SAP HANA su IBM Power Systems che esegue il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server per applicazioni SAP (link esterno a ibm.com) in un cloud privato. FIT ha valutato le attuali dimensioni del data warehouse a 12 TB e ha progettato una soluzione in grado di scalare fino a 16 TB senza incorrere in costi di licenza aggiuntivi. FIT si assume la responsabilità di ogni aspetto dell'infrastruttura, che viene fornita come servizio ad ARYZTA e include servizi gestiti per l'applicazione SAP HANA.



L'ambiente infrastrutturale di FIT comprende i server IBM Power System E880, IBM Power System E850C e IBM Power System S824L. I server sono virtualizzati utilizzando la tecnologia IBM PowerVM®, consentendo ad ARYZTA di eseguire più macchine virtuali all'interno di un singolo server. Le macchine virtuali sono configurate per fornire risorse di processore, memoria, rete e archiviazione per fornire la massima risposta del sistema nel modo più conveniente, ottimizzando al contempo le licenze SAP HANA. La soluzione offre anche Live Partition Mobility, che consente di spostare le macchine virtuali da un sistema all'altro senza interruzioni del servizio. Pertanto, FIT può fornire un tempo di attività continuo per ARYZTA anche durante le finestre di manutenzione dell'infrastruttura.



ARYZTA sta prendendo in considerazione l'implementazione di SAP Business Planning and Consolidation, ospitato su IBM Power Systems, per migliorare ulteriormente le sue capacità di analisi. Il design del database SAP HANA consente una risposta molto rapida a query standard e ad hoc senza la necessità di preconfigurare gli InfoCube di dati, offrendo notevoli risparmi nel carico di lavoro tecnico e accelerando le capacità di segnalazione.



Anoop Mohan commenta: "Avendo lavorato con FIT per oltre sei anni, eravamo certi che comprendessero il nostro business nel dettaglio e che avessero le competenze e l'esperienza necessarie per aiutarci a costruire un data warehouse su misura per le nostre esigenze di analisi. Optando per una soluzione di infrastruttura gestita come servizio con FIT, sapevamo di poter mantenere basso il costo totale di proprietà, ottenendo al contempo i vantaggi di una maggiore scalabilità e di una segnalazione più rapida.



"Grazie alla professionalità e all'esperienza del team FIT, abbiamo ottenuto un upgrade incredibilmente fluido a SAP Business Warehouse powered by SAP HANA. L'intero progetto si è svolto nei tempi previsti: è stata una delle implementazioni più fluide di cui sia mai stato personalmente responsabile. FIT ha assegnato al progetto consulenti dedicati, che hanno apportato profonde conoscenze tecniche, e FIT si è dimostrata ancora una volta un partner molto affidabile per noi. Inoltre, il supporto dopo il go-live è stato eccellente, con FIT sempre disponibile ad aiutarci a trovare una rapida soluzione a qualsiasi problema non appena si è presentato.



"Passando a una soluzione cloud privata per SAP HANA su IBM Power Systems, apriamo la porta a molte più opportunità. Possiamo migliorare ed estendere le applicazioni principali integrando altre soluzioni SAP in un'unica istanza SAP HANA. Poiché SAP HANA è ospitato sulla piattaforma IBM Power Systems, possiamo estendere la capacità delle soluzioni SAP senza grandi salti a nuovi apparecchi di dimensioni fisse".