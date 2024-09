ArcBest ha scelto IBM Watson Talent Frameworks, una libreria di profili professionali specifici del settore che aiuta le aziende a definire, sviluppare e assumere personale con le capacità necessarie per il successo. Basata su 30 anni di ricerca nel settore, la soluzione delinea responsabilità, competenze e capacità funzionali e tecniche, oltre a suggerire domande per i colloqui e iniziative di coaching per i manager.

L'azienda ha iniziato con un progetto pilota in cui i vicepresidenti regionali, responsabili di oltre 9.000 dipendenti, avrebbero fatto coaching ai leader sul campo. Lavorando con Cornerstone, ArcBest ha incontrato i suoi leader per scoprire le capacità, le competenze e i comportamenti che li hanno resi i migliori nei rispettivi ruoli, quindi ha personalizzato le descrizioni relative ai ruoli su IBM Watson Talent Frameworks.



Black sottolinea: "Lavorare con i team IBM e Cornerstone è stata un'esperienza straordinaria fin dall'inizio. Puntando sulla formazione dei formatori, abbiamo rapidamente diffuso la conoscenza delle migliori pratiche di IBM relativamente ai colloqui con esperti in materia e all'inserimento delle informazioni da questi fornite in IBM Watson Talent Frameworks. Una volta terminato il nostro progetto pilota, eravamo praticamente autosufficienti con la nostra soluzione e pronti a partire con il piede giusto."



Oggi l'azienda sta definendo i livelli di competenza per ciascuno dei suoi ruoli di leadership, elaborando le descrizioni dei comportamenti e le aspettative per ogni fase. ArcBest sta inoltre classificando le posizioni lavorative in famiglie e tracciando progressioni lineari dai ruoli di leadership di livello base a posizioni di maggior anzianità.



"Il nostro nuovo approccio alla gestione delle prestazioni sta rendendo più facile sia per i nostri manager che per i nostri dipendenti comprendere le capacità di cui hanno bisogno per passare dall'essere semplici collaboratori a dei leader", aggiunge Black. "Meglio ancora, i nostri dipendenti possono lavorare agli elementi di apprendimento personale e di sviluppo della carriera sul nostro portale di formazione online Cornerstone: in questo modo per loro è più facile che mai coltivare le capacità e i comportamenti necessari per raggiungere i rispettivi obiettivi di carriera".



Grazie all'approccio team per team per la creazione di profili di lavoro personalizzati, ArcBest sta rivelando i requisiti attuali e futuri per i ruoli in tutta l'azienda.



"Ai nostri leader chiediamo: 'Di cosa pensi di aver bisogno per essere una rockstar in questo ruolo?'", racconta Black. "Questo processo sta aiutando i nostri migliori talenti a dare un nome alle competenze che sanno essere fondamentali, ma che prima non riuscivano a definire con precisione". Ottenere queste informazioni è particolarmente importante per le aree dell'organizzazione che stanno cambiando rapidamente per soddisfare le richieste dei clienti. IBM Watson Talent Frameworks ci consente di far sì che le nostre descrizioni riflettano accuratamente i requisiti e ci aiuta a mantenerli aggiornati man mano che si evolvono."