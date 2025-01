La nostra soluzione è un ottimo esempio di come gli algoritmi di AI possano aiutare a rivelare modelli e correlazioni nascosti all'interno di vasti set di dati. Abbiamo utilizzato IBM® Planning Analytics con TM1Py (Python) per fornire le funzionalità di AI per il modello Apliqo, ottimizzate e configurate per risolvere le sfide del turnover dei dipendenti. Il nostro modello è progettato per migliorare nel tempo, in quanto i nuovi dati possono essere confrontati con i risultati del mondo reale, fornendo una soluzione personalizzata per ogni organizzazione per aiutare a gestire e ridurre l'abbandono della forza lavoro attraverso i suoi costi, la cultura e gli aspetti del benessere dei dipendenti.

Siamo stati partner di IBM in questo progetto sin dal primo giorno. Uno dei grandi vantaggi del lavorare con IBM è la rapidità con cui siamo riusciti a iniziare. Grazie alla flessibilità di IBM Planning Analytics e TM1Py, siamo stati in grado di sviluppare la prima versione del nostro modello in pochi giorni. All'interno della piattaforma, gli assistenti AI vengono pre-addestrati e indirizzati verso domini aziendali, come le risorse umane, contribuendo così a ridurre il time to value.