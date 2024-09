La chiave per APIS IT era promuovere il valore aziendale usando IZOA. Grazie alle funzionalità AIOps integrate in IZOA, API IT è stata in grado di rilevare le anomalie prima dell'impatto sui clienti. "In alcune occasioni, abbiamo notato che i grafici mostravano i tipi di tendenza che stavano emergendo, con molti più dati e un consumo imminente di CPU", ricorda Zadro, "Ora possiamo individuare il problema in anticipo e non quando si è già verificato".

L'ingegnere ricorda un incidente specifico, in cui si è verificato un problema durante una finestra di manutenzione programmata. APIS IT mantiene un sistema sviluppato in .NET che spesso si scollegava dal corrispondente sistema Db2. Zadro ha notato l'anomalia utilizzando una delle sue dashboard IZOA Splunk e ha agito per reinizializzare la connessione prima che questo causasse disservizi per i clienti. Operare in modo resiliente in APIS IT significa eliminare l'impatto sui clienti generando al contempo un valore fondamentale per l'azienda.

APIS IT continua a usare IZOA molto più di un semplice strumento per visualizzare i dati operativi Z. La flessibilità di IZOA sta aprendo la strada per la prossima generazione di utenti e sviluppatori di mainframe riducendo la complessità e contribuendo a ottimizzare i DevOps in APIS. Il loro uso di IZOA continua a crescere, poiché integrano ulteriormente Z nel loro ambiente cloud ibrido.



Un altro caso d'uso creativo presso APIS IT è l'aumento dell'efficienza del ciclo di sviluppo. Molti dei team di sviluppo APIS usano IBM WebSphere® Application Server. Zadro ha spiegato che i dati avrebbero dovuto essere trasformati prima che il suo team potesse usarli. In quanto tali, gli ingegneri di sistema vedrebbero gli sviluppatori come terza parte. Come ha dichiarato, “Ora per loro è tutto semplificato. Se individuano i problemi dopo la distribuzione, possono facilmente verificare da soli che tutti i log di WebSphere su z/OS sono ora nella stessa posizione di WebSphere su Windows e così via..."



Mentre Zadro guarda al futuro con APIS IT e IBM, intende continuare a superare i limiti con IZOA. L'esperto osserva che "si aspetta che questa soluzione sia qui per restare e continuare a crescere", mentre intraprende la sua migrazione nel cloud ibrido di AIOps.