Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi

Per affrontare questa sfida, Anadolu Sigorta si è unita al business partner IBM JFORCE per creare il suo nuovo portale Anadolu Sigorta Medical (ASMED), una soluzione integrata per la gestione delle richieste di rimborso sanitario che automatizza l'elaborazione in base alle business rules stabilite.

Ora, gli ospedali o gli altri studi medici possono inviare ad Anadolu Sigorta le pratiche relative alle richieste di rimborso delle assicurazioni sanitarie attraverso il portale centralizzato, che identifica automaticamente:

Se il mittente ha diritto al pagamento



Se il paziente ha una polizza valida

Se la polizza identificata copre il trattamento raccomandato

Per ogni richiesta di rimborso, ASMED è progettato per valutare le informazioni inviate in base a migliaia di regole e politiche in meno di un secondo e prendere una decisione in merito al pagamento. Allo stesso tempo, il sistema monitora la presenza di irregolarità che potrebbero indicare un problema più grande.

"Guarda i tempi del trattamento", chiarisce Abaci, "in particolare se è vicino alla data di inizio o di fine polizza. Oppure ci segnala se un volume sospetto di richieste di trattamento per una patologia viene richiesto dallo stesso medico. Se sembra esserci qualcosa di strano, informa il nostro staff di ridare un’occhiata alla richiesta di rimborso.

Per il nuovo portale ASMED, Anadolu Sigorta e JFORCE hanno riunito un team congiunto di soluzioni composto da cinque medici, quattro analisti di dati, 14 sviluppatori, quattro esperti di linee di business, tre scrum master, un project manager e un consulente tecnico.

"Abbiamo esaminato tutte le informazioni sulla politica di Anadolu Sigorta, estraendo, raggruppando e razionalizzando tutte queste regole", spiega Umit Sile, Business Development e Software Director di JFORCE. "Complessivamente abbiamo organizzato circa 300.000 codici di richieste mediche in 14.000 servizi sul portale. Abbiamo quindi sincronizzato i codici per tutti questi servizi con una versione ampliata del catalogo sanitario del governo, contribuendo a semplificare la conformità".

La piattaforma JSure Health Insurance Platform funge da cuore del portale ASMED, gestendo l'automazione e l'autorizzazione delle richieste di rimborso in arrivo. Inoltre, il team ha utilizzato il software IBM Business Automation Workflow per sviluppare due suite di test delle regole che monitorano la conformità alle continue modifiche delle polizze della compagnia assicurativa. Inoltre, il team di JFORCE ha creato uno strumento di scenario basato su Microsoft Excel che Anadolu Sigorta può utilizzare per esaminare i set di regole contrastanti.

E per promuovere una comunicazione sicura tra il portale di automazione delle richieste di rimborso e il suo ambiente di rete più ampio, supervisionando al tempo stesso l'integrazione dei servizi web business-to-business, Anadolu Sigorta ha implementato un dispositivo IBM DataPower Gateway.