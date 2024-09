"Le organizzazioni adottano sempre più spesso soluzioni di data lakehouse per supportare le loro crescenti esigenze in termini di dati, soprattutto in seguito al passaggio a livello di settore verso soluzioni di intelligenza artificiale", ha dichiarato Soo Lee, Director Worldwide Strategic Alliances di AWS. "Rendere watsonx.data disponibile come servizio in AWS Marketplace ci consente di supportare ulteriormente le crescenti esigenze dei nostri clienti in materia di cloud ibrido e di offrire loro una maggiore flessibilità nell'esecuzione dei processi aziendali ovunque si trovino, offrendo al contempo la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di servizi AWS e di software IBM cloud native in sintonia con le loro esigenze specifiche".

Soo Lee

Director of Worldwide Strategic Alliances

AWS