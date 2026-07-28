Accelerazione della consegna SaaS con infrastrutture cloud

AgentLocator semplifica le implementazioni e scala le operazioni con IBM Cloud VPC
Man mano che AgentLocator ha ampliato la sua piattaforma SaaS per i professionisti dei beni immobili in tutto il Nord America, il suo processo di distribuzione manuale è diventato sempre più difficile da gestire su larga scala. Le versioni richiedevano un ampio coordinamento tra i team di sviluppo, QA e DevOps, con implementazioni eseguite direttamente su server IIS in esecuzione su un modello di infrastruttura tradizionale. Questo approccio ha aumentato la complessità operativa, rallentato la consegna delle caratteristiche e accresciuto il rischio di errori di distribuzione e interruzioni del servizio. La gestione dell'infrastruttura su larga scala ha inoltre consumato risorse preziose che avrebbero potuto essere concentrate sull'innovazione dei prodotti. Per supportare la crescita continua e le aspettative dei clienti, AgentLocator ha richiesto un modello operativo che potesse ridurre la complessità operativa, ottimizzare la gestione dell'infrastruttura e scalare insieme all'azienda.
AgentLocator ha collaborato con IBM per trasformare il proprio approccio di distribuzione e creare una base cloud scalabile per la crescita. Implementando soluzioni IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), l'azienda è passata da implementazioni manuali basate su IIS a un ambiente automatizzato, containerizzato e cloud-native. IBM Cloud Virtual Server for VPC forniva un networking sicuro e isolato e un controllo di livello aziendale, mentre IBM Cloud Kubernetes Service permetteva l'orchestrazione di workload containerizzati utilizzando risorse cloud flessibili che potevano scalare su richiesta. La nuova architettura ha consentito ambienti standardizzati, provisioning automatizzato dell'infrastruttura e workflow DevOps coerenti tra i team di sviluppo, QA e operazioni. Le funzionalità multizona hanno ulteriormente migliorato la resilienza e la disponibilità delle applicazioni. Con l'automazione che ha sostituito i processi manuali, AgentLocator ha ridotto la complessità operativa, minimizzato il rischio di distribuzione e creato una piattaforma affidabile che supporta rilasci più rapidi man mano che l'azienda continua a crescere.
Dopo la sua trasformazione, AgentLocator ha migliorato significativamente la velocità di implementazione, l'efficienza operativa e l'affidabilità del servizio. Il provisioning automatizzato dell'infrastruttura ha ridotto lo sforzo manuale e minimizzato il rischio di implementazione, permettendo ai team di concentrarsi sull'innovazione piuttosto che sulla manutenzione.
L'architettura basata su cloud supporta un provisioning dell'infrastruttura più rapido dell'80%, uno sforzo di amministrazione manuale inferiore del 70% e un time to market più rapido del 50% per le nuove caratteristiche abilitate dal CI/CD basato su GitOps su IBM Cloud Kubernetes Service.
AgentLocator supporta la scalabilità dinamica su tutta la sua piattaforma, risponde più rapidamente alle richieste del mercato e offre nuove funzionalità in modo più efficiente. Con una base cloud scalabile, AgentLocator è ben posizionata per supportare la crescita continua e le esigenze aziendali in evoluzione.
AgentLocator è un'azienda canadese di Tecnologia dei beni immobili fondata nel 2011, con Operazioni in Canada e Sarajevo. L'azienda fornisce una piattaforma SaaS per i professionisti del settore dei beni immobili in Canada e negli Stati Uniti, che combina generazione di lead, CRM, automazione e marketing digitale. Le sue soluzioni aiutano gli agenti a gestire l'intero ciclo di vita dei lead, dal coinvolgimento dei potenziali clienti alla gestione continua delle relazioni con i clienti.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) consente alle organizzazioni di creare ambienti cloud sicuri e isolati con elaborazione, storage e rete flessibili. Con isolamento nativo della rete, controllo granulare degli accessi e provisioning on-demand dell'infrastruttura, i team possono implementare le risorse in pochi minuti, scalare dinamicamente e mantenere prestazioni costanti. Combinata con un'alta disponibilità, un monitoraggio integrato e una connettività ibrida senza interruzioni, IBM Cloud VPC offre una solida base per modernizzare le applicazioni e supportare la crescita aziendale.
© Copyright IBM Corporation. Luglio 2026.
IBM, il logo IBM e IBM Cloud sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.