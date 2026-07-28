Accelerazione della consegna SaaS con infrastrutture cloud

AgentLocator ha collaborato con IBM per trasformare il proprio approccio di distribuzione e creare una base cloud scalabile per la crescita. Implementando soluzioni IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), l'azienda è passata da implementazioni manuali basate su IIS a un ambiente automatizzato, containerizzato e cloud-native. IBM Cloud Virtual Server for VPC forniva un networking sicuro e isolato e un controllo di livello aziendale, mentre IBM Cloud Kubernetes Service permetteva l'orchestrazione di workload containerizzati utilizzando risorse cloud flessibili che potevano scalare su richiesta. La nuova architettura ha consentito ambienti standardizzati, provisioning automatizzato dell'infrastruttura e workflow DevOps coerenti tra i team di sviluppo, QA e operazioni. Le funzionalità multizona hanno ulteriormente migliorato la resilienza e la disponibilità delle applicazioni. Con l'automazione che ha sostituito i processi manuali, AgentLocator ha ridotto la complessità operativa, minimizzato il rischio di distribuzione e creato una piattaforma affidabile che supporta rilasci più rapidi man mano che l'azienda continua a crescere.