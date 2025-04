AdriaCamps aiuta gli utenti a prenotare sistemazioni o piazzole in oltre 250 campeggi in Croazia e in Italia. AdriaCamps offre diversi tipi di sistemazioni, tra cui case mobili, piazzole e tende glamping, oltre a una grande varietà di strutture, dalle piscine coperte ai punti di ricarica per veicoli elettrici (EV).

Per aiutare i clienti a scegliere il campeggio con le sistemazioni e le strutture più adatte a loro, AdriaCamps gestisce diversi database e un ampio archivio di opuscoli in formato PDF. Gli addetti al supporto clienti consultano queste risorse quando rispondono a domande sulle migliaia di diverse opzioni disponibili. Tuttavia, il passaggio da una fonte di informazione all'altra ha ridotto la produttività e la reattività del team e AdriaCamps ha deciso di trovare un approccio migliore.

Marko Bukovac, CTO di AdriaCamps, afferma: "Mentre cercavamo di espandere il business in nuovi territori, abbiamo capito che la tecnologia di AI generativa (gen AI) aveva il potenziale per aiutarci a rispondere in modo più rapido e preciso alle richieste in arrivo. Come primo passo, abbiamo cercato un partner che ci assistesse nello sviluppo della migliore roadmap per l'AI. In particolare, volevamo essere sicuri di comprendere i dati di addestramento inseriti nel sistema e le risposte che potevamo aspettarci".