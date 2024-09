Centria ha abbandonato lo sviluppo frammentario e ha optato per una strategia integrata, scegliendo la soluzione SAP S/4HANA Enterprise Management, un'applicazione di base che copre tutti i processi mission-critical di un'azienda. Per ricevere assistenza durante il percorso, Centria si è rivolta a IBM Services.

"Abbiamo deciso di implementare SAP S/4HANA perché la soluzione ci ha permesso di implementare in modo immediato processi di best practice per aree come la logistica e l'inventario", ricorda Erika Acosta Cueva. “Per garantire un’implementazione di successo, cercavamo un partner con esperienza nelle implementazioni SAP S/4HANA e in particolare nella logistica, e IBM ha soddisfatto entrambe le esigenze.

"Inoltre, IBM offriva consulenti locali e un vero approccio di partnership, aiutandoci a formare il nostro team IT interno in modo che potesse supportare la soluzione SAP S/4HANA in modo indipendente in futuro. Inoltre, IBM ci ha mostrato come SAP S/4HANA avrebbe potuto aprirci la strada per offrire in futuro innovazioni come la tecnologia Internet delle cose [IoT] ai nostri clienti in futuro, dimostrando un reale valore aggiunto".

SAP S/4HANA Enterprise Management è nativamente basato sul database SAP HANA® e progettato con l'esperienza utente di SAP Fiori®. In particolare, Centria ha implementato SAP S/4HANA Supply Chain, SAP S/4HANA for Customer Management e SAP S/4HANA Sourcing and Procurement della soluzione SAP S/4HANA Enterprise Management.

Il team IBM ha aiutato Centria a implementare SAP S/4HANA in tempi estremamente stretti e con un'interruzione minima delle attività. Oltre all'implementazione della soluzione, IBM ha aiutato Centria a semplificare e standardizzare i processi aziendali chiave relativi a vendite, clienti e molto altro per aumentare l'efficienza.

"Era la prima volta che lavoravo con IBM su un progetto di questo tipo ed è andata molto bene", osserva Erika Acosta Cueva. "Il project manager di IBM si è impegnato a fondo per effettuare l'implementazione nei tempi previsti, reagendo rapidamente ai problemi che si presentavano e facendo ricorso alle escalation laddove necessario. Sicuramente non era il tipo di processo lento e burocratico che ci si potrebbe aspettare da un fornitore grande come IBM.

“Nell’ambito dell’implementazione, IBM ha organizzato diversi workshop IBM Design Thinking, che si sono rivelati particolarmente preziosi. L'approccio del Design Thinking ci ha aiutato a concentrarci sul modo in cui la nuova soluzione e i nuovi processi avrebbero influenzato la nostra attività e gli utenti finali, proponendo un approccio che avrebbe funzionato bene per loro. I workshop ci hanno anche spinto a considerare e affrontare altri problemi interni che non rientravano nell'ambito del progetto, ma che avevano un impatto reale sul funzionamento pratico delle soluzioni. I risultati sono stati molto utili e il mio team è stato particolarmente entusiasta dell’approccio”.

Centria aveva precedentemente collaborato con un fornitore diverso per l'implementazione di SAP S/4HANA Finance, che includeva solo una manciata di applicazioni SAP Fiori, offrendo agli utenti finali un ambito limitato per il completamento delle attività sui dispositivi mobili. Il team IBM ha riprogettato l'applicazione SAP S/4HANA Finance e introdotto circa 20 app SAP Fiori aggiuntive, offrendo maggiori opportunità per il lavoro mobile, e Centria ora gode davvero dei vantaggi di questa potente soluzione.

Il landscape SAP di Centria è ospitato da IBM Services in un data center IBM. L'ambiente SAP è in fase di migrazione ai server IBM Power System S824L e IBM Power System S822L, che sono rispettivamente il 48% e il 16% più veloci per core rispetto agli attuali server x86. I server vengono virtualizzati utilizzando il software IBM® PowerVM e utilizzano il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

I dati vengono archiviati su dispositivi IBM® Storwize V7000 virtualizzati utilizzando il software IBM® Spectrum Virtualize. Lo storage IBM Storwize V7000 è dotato della funzione IBM® Easy Tier, che sposta automaticamente i dati a cui si accede di frequente su unità solid-state drive (SSD) ultraveloci per prestazioni ottimali.