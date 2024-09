SOFTWARE ENGINEERING GmbH

In qualità di partner di lunga data di IBM, con una vasta esperienza sulla piattaforma IBM Z e la partecipazione ai programmi di test iniziali di IBM Db2 e CICS®, SEG è un membro attivo della comunità di utenti. Karl Henn spiega: “Ci impegniamo a lavorare nella piattaforma IBM Z e nell'ecosistema circostante. Il nostro contributo alla piattaforma e all'intero ambiente va oltre i nostri prodotti software standard. Ci piace far parte di una comunità di utenti attiva e condividiamo regolarmente la nostra esperienza con clienti e partner attraverso un'ampia gamma di presentazioni in occasione di vari eventi. Essere vicini ai nostri clienti è al centro della nostra attività. Lo scambio frequente e diretto a tutti i livelli ci permette di valutare di quali nuove funzionalità hanno bisogno i nostri clienti e quali nuovi sviluppi dobbiamo affrontare con il nostro portafoglio di prodotti”.

Grazie alla collaborazione con IBM Global Asset Recovery Services, SEG ha accesso ai server IBM Certified Pre-owned, che l'azienda può personalizzare per soddisfare le proprie esigenze aziendali. IBM sottopone i server rigenerati alle stesse rigorose procedure di test dei sistemi appena assemblati e dispone di un inventario completo di funzionalità e parti certificate. Ciò dà a SEG la certezza che tutti i componenti funzioneranno in modo affidabile e che l'azienda otterrà la qualità e le prestazioni per cui paga. Karl Henn sottolinea: “Per noi è importante avere il pieno controllo sull'infrastruttura che utilizziamo per sviluppare il nostro software. Il fatto di poter eseguire qualsiasi release del sistema operativo e versione del software in qualsiasi momento sul nostro server ci aiuta a correggere i problemi e a fornire nuovi prodotti e funzionalità in modo più rapido ai nostri clienti”.

Grazie alla disponibilità economicamente vantaggiosa di server IBM certificati, rigenerati secondo le specifiche di produzione originali e completamente testati, SEG è stata in grado di espandere la propria offerta e affinare il proprio vantaggio competitivo, consentendo all'azienda di sfruttare nuove opportunità di business e adattarsi a richieste e pratiche mutevoli. Un esempio è l'introduzione della continua fornitura di nuove funzionalità e miglioramenti per IBM Db2 12 for z/OS, che consente ai clienti di beneficiare più rapidamente di nuove funzionalità. Questa distribuzione più agile di nuove funzionalità crea anche nuove sfide per i clienti. Karl Henn sottolinea: “In un mondo che cambia più velocemente che mai, anche il software deve cambiare più velocemente. E se da un lato i nostri clienti sono desiderosi di sfruttare nuove funzionalità, dall'altro vogliono avere la certezza che i miglioramenti in un'area non avranno un impatto negativo sulle prestazioni del database in altre aree. Ecco perché stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per lanciare un nuovo prodotto che contribuirà a ridurre al minimo i rischi nell'adozione dell'approccio continuo di IBM DB2 per z/OS”.

Un ulteriore vantaggio dell'esecuzione di un server di proprietà di IBM per SEG è che l'azienda è in grado di proteggere meglio la sua proprietà intellettuale. Poiché non è necessario eseguire codice su sistemi esterni per lo sviluppo o la manutenzione, SEG può essere sicura che nessuna persona o azienda non autorizzata possa accedere alle informazioni importantissime su cui si basa SEG.

Karl Henn conclude: “Rimanere aggiornati con il mainframe IBM Z è vitale per la nostra attività, soprattutto perché forniamo strumenti per supportare le migrazioni alle nuove funzionalità IBM Db2 for z/OS. Grazie alla nostra stretta collaborazione con gli eccellenti specialisti IBM di tutto il mondo e agli interessanti sistemi Certified Pre-owned di IBM Global Asset Recovery Services, possiamo continuare a sviluppare e distribuire strumenti standard che aiutano i clienti IBM Z a superare i propri limiti, massimizzando l'affidabilità e le prestazioni”.