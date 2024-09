Dopo un'analisi approfondita del panorama di analytics esistente, The Kraft Heinz Company ha stabilito che la migrazione dell'applicazione SAP Business Warehouse al database SAP HANA avrebbe determinato il miglioramento delle prestazioni in-memory di cui aveva bisogno per soddisfare una domanda aziendale di reporting rapida e approfondita.



"Utilizziamo le soluzioni SAP per supportare la maggior parte dei nostri processi aziendali e ci siamo resi conto che l'adozione di SAP HANA come piattaforma di analytics ci avrebbe permesso di ottenere un valore ancora maggiore dai nostri investimenti SAP", spiega Rowie Torres.



"Oltre a offrire una stretta integrazione con le applicazioni SAP ERP (link esterno a ibm.com) che utilizziamo da oltre 12 anni per guidare le nostre operazioni aziendali quotidiane, SAP HANA supporta una gamma di nuove soluzioni in linea con i nostri obiettivi strategici a lungo termine. Per questo motivo, abbiamo puntato a utilizzare SAP HANA per integrare i nostri processi produttivi con dati di previsione quasi in tempo reale."



Per realizzare il valore il più rapidamente possibile e ridurre l'esposizione al rischio durante tutto il processo di migrazione, The Kraft Heinz Company ha cercato un partner esperto per guidare il progetto. Dopo un rigoroso processo di selezione dei fornitori, l'azienda ha assunto un team di consulenti esperti di IBM® Services.



"Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto il team IBM® Services è stata la loro comprovata esperienza di implementazioni SAP HANA di successo presso altre grandi aziende", ricorda Rowie Torres. "Un altro fattore importante è stato il fatto che il team IBM conoscesse in modo approfondito la piattaforma di analytics di The Kraft Heinz Company." IBM è stato un partner prezioso sin da quando The Kraft Heinz Company ha implementato per la prima volta le soluzioni SAP e la conoscenza del nostro ambiente SAP Business Warehouse da parte del team IBM non è seconda a nessuno. E grazie alla stretta relazione strategica tra IBM e SAP, abbiamo ritenuto che IBM fosse la scelta ideale per fornire rapidamente il nostro nuovo database SAP HANA."



Come primo passo, The Kraft Heinz Company ha collaborato con IBM Services per pulire i database di analytics esistenti. Questo lavoro ha contribuito a ridurre i database da un totale di 18 TB a soli 9 TB, una riduzione del 50% che ha contribuito ad aprire la strada a una migrazione senza interruzioni alla nuova piattaforma di analytics.



In seguito, l'azienda ha collaborato con consulenti di IBM e SAP per migrare i propri report di SAP Business Warehouse alla nuova piattaforma SAP HANA per il data warehousing e l'analytics. Seguendo la sua metodologia collaudata e basata sulle migliori pratiche, IBM® Services ha fornito ambienti di sviluppo, controllo qualità, regressione e produzione per la piattaforma SAP HANA.



Grazie alla sua profonda esperienza nell'ambiente SAP Business Warehouse di The Kraft Heinz Company, IBM ha aiutato The Kraft Heinz Company a riprogettare i report per tutti i nuovi progetti, inclusa la trasformazione della supply chain, al modello SAP Business Warehouse LSA++. L'obiettivo era offrire i vantaggi della piattaforma di analytics in-memory al maggior numero possibile di utenti aziendali nel più breve tempo possibile e IBM® Services ha mobilitato le risorse di tutta IBM per raggiungere l'obiettivo in tempi ristretti.



"Lavorare con IBM durante la migrazione a SAP HANA è stata un'esperienza molto positiva", afferma Rowie Torres. "IBM ha riunito tutte le risorse di cui avevamo bisogno per far funzionare il progetto senza intoppi e il team ha reagito rapidamente per risolvere i problemi ogni volta che si presentavano: questa solida leadership da parte del team IBM è diventata ancora più importante man mano che ci avvicinavamo alla data di avvio. Infatti, IBM ci ha aiutato a completare la nostra migrazione in soli otto mesi, una tempistica molto breve per un progetto di queste dimensioni."