Dopo aver valutato diverse piattaforme di gestione delle API, 1LINK ha scelto la soluzione IBM® API Connect basata sull'hardware IBM DataPower Gateway. Insieme forniscono una piattaforma centralizzata per l'accesso sicuro alle API dell'azienda per i test e l'integrazione. Gli sviluppatori possono accedere alla piattaforma tramite un portale self-service da testare con le API di 1LINK. La piattaforma offre anche prestazioni API e funzionalità di monitoraggio.

L'azienda ha coinvolto IBM Business Partner Systems Limited per gestire il progetto alla fine del 2018. Secondo Khan: “Systems Limited è stato coinvolto fin dal primo giorno nella supervisione dell'intera progettazione e implementazione. IBM ha inoltre lavorato a stretto contatto con noi per documentare la portata complessiva del progetto e per consultarsi su questioni legate al software e alla sicurezza."

In 1LINK sono rimasti particolarmente colpiti dalle caratteristiche di sicurezza della soluzione. "Volevamo mantenere sulla nostra piattaforma API lo stesso elevato livello di sicurezza del nostro format legacy, tenendo conto degli standard di sicurezza di 1LINK e delle linee guida di conformità PCI DSS", afferma Syed Suleman Hasan, Chief Risk Officer di 1LINK. "Il modello DataPower fornisce un ambiente in cui le transazioni e l'accesso alle API sono estremamente sicure. E poiché non è una piattaforma puramente open source, prevediamo di poter aggiornare o applicare patch al sistema senza problemi."

Il portale per sviluppatori 1LINK è una soluzione gratuita che offre un catalogo di API disponibili pubblicamente per le parti interessate a incorporare la funzionalità 1LINK nei propri casi d'uso. Syed Ahsan Aslam, Chief Disruption Officer di 1LINK, spiega: “Negli ultimi due anni lo spazio dei pagamenti digitali in Pakistan ha assistito a una crescita fenomenale, in particolare lo spazio fintech. Ogni giorno i nuovi operatori vogliono sperimentare cose nuove, mentre quelli esistenti, come le banche e i biller, stanno esplorando modi per ridurre le spese generali e introdurre efficienze. Per il momento possono testare e sperimentare al proprio ritmo e, appena pronti, possono contattarci per passare al nostro ambiente di produzione. È una situazione vantaggiosa per tutti”.