Untuk mempelajari lebih dalam analisis diskriminan linier dengan Python dan memanfaatkan pustaka scikit-learn (tautan berada di luar ibm.com), Anda dapat menjelajahi tutorial ini Pelajari algoritma klasifikasi menggunakan Python dan scikit-learn di watsonx. Tutorial ini membantu Anda dengan dasar-dasar pemecahan masalah machine learning berbasis klasifikasi menggunakan Python dan scikit-learn (tautan berada di luar ibm.com) (juga dikenal sebagai sklearn ).

Untuk tutorial langkah demi langkah ini, pertama-tama Anda akan mengimpor pustaka Python yang diperlukan untuk bekerja dengan kumpulan data Iris, melakukan prapemrosesan data, dan membuat serta mengevaluasi model LDA Anda:

<cuplikan kode Python>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

Jika pustaka tidak diinstal, Anda dapat menyelesaikannya menggunakan pip install.

Lihat juga dokumentasi scikit-learn ini (tautan berada di luar ibm.com) untuk ringkasan parameter utama, atribut, dan contoh umum implementasi Python menggunakan sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.