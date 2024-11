Metrik kepercayaan mengidentifikasi probabilitas item atau itemset yang terjadi dalam itemset bersama-sama. Misalnya, jika ada dua item dalam suatu transaksi, keberadaan satu item diasumsikan mengarah ke yang lain. Item atau kumpulan item pertama adalah anteseden, dan yang kedua adalah konsekuensinya. Dengan demikian, kepercayaan didefinisikan sebagai rasio jumlah transaksi yang memiliki anteseden dan konsekuen, dengan jumlah transaksi yang hanya memiliki anteseden. Skenario ini direpresentasikan sebagai:

C ( A , B ) = O c c ( A ∩ B ) O c c ( A )

di mana A adalah anteseden, B adalah konsekuen, dan C(A,B) adalah keyakinan bahwa A mengarah ke B.

Dengan memperluas contoh sebelumnya, asumsikan terdapat 150 transaksi di mana apel dan pisang dibeli secara bersamaan. Keyakinan dihitung sebagai:

C ( A p p l e s , B a n a n a s ) = 150 250 = 0,6

Hasil ini menunjukkan kemungkinan 60% bahwa pembelian apel kemudian mengarah pada pembelian pisang. Demikian pula, dengan asumsi total 500 transaksi untuk pisang, maka keyakinan bahwa pembelian pisang mengarah pada pembelian apel dihitung sebagai:

C ( B a n a n a s , A p p l e s ) = 150 500 = 0,3

Di sini, hanya ada kemungkinan 30% bahwa pembelian pisang mengarah pada pembelian apel.

Meskipun kepercayaan adalah ukuran kemungkinan yang baik, itu bukan jaminan hubungan yang jelas antara item. Nilai kepercayaan mungkin tinggi karena alasan lain. Untuk alasan ini, ambang batas kepercayaan minimum diterapkan untuk menyaring kemungkinan asosiasi yang lemah saat menambang dengan aturan asosiasi.