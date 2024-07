Beberapa pemangku kepentingan penting dalam manajemen aplikasi di antaranya:

Pengembang aplikasi, DevOps, dan DevSecOps: Karena mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menerapkan, mengintegrasikan, memelihara, dan mengamankan aplikasi, kelompok ini sangat penting untuk memahami aspek teknis aplikasi dan menerapkan pembaruan dan peningkatan.

Manajer aplikasi: Bagian dari tim IT dan pengawas perangkat lunak aplikasi di dalam perusahaan, individu ini memimpin manajemen proyek dan alur kerja untuk implementasi, pemeliharaan, dan penghentian aplikasi.

Pemilik bisnis dan pemangku kepentingan: Dengan berfokus pada produktivitas dan keuntungan, kelompok ini memiliki kepentingan dalam kinerja dan fungsionalitas aplikasi.Masukan dari mereka sangat penting untuk menyelaraskan proses manajemen aplikasi dengan tujuan bisnis organisasi yang lebih luas.

Pengguna: Individu dan kelompok yang secara langsung berinteraksi dengan aplikasi merupakan sumber masukan dan data penggunaan, yang sangat penting untuk memahami keefektifan aplikasi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Manajemen IT: Sebagai pengawas strategi dan infrastruktur IT secara keseluruhan, manajemen IT dapat menyumbangkan input untuk menyelaraskan aktivitas manajemen aplikasi dengan tujuan IT organisasi yang lebih luas.

Tim operasi IT: Bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur dan sistem tempat aplikasi berjalan, tim ini sangat penting untuk memastikan kelancaran fungsi aplikasi dan memelihara komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang mendasarinya.



Vendor atau penyedia pihak ketiga: Dalam kasus saat aplikasi bersumber dari vendor eksternal atau penyedia pihak ketiga, entitas ini merupakan pemangku kepentingan yang penting. Keterlibatan mereka dapat mencakup penyediaan dukungan aplikasi, pembaruan, dan layanan pemeliharaan.

Melibatkan dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan utama ini sangat penting untuk manajemen aplikasi yang efektif. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan proses manajemen selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, memenuhi persyaratan pengguna, dan tetap responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.