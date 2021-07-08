Jangan kabur, teruskan proses: Menghindari eksekusi .NET Fork&Run dengan InlineExecute-Assembly

Cobalt Strike, perangkat lunak simulasi penyerang yang populer, mengenali tren tim keamanan menjauh dari tooling PowerShell dan lebih bercondong ke C# karena peningkatan kemampuan deteksi untuk PowerShell, dan pada tahun 2018 dengan Cobalt Strike versi 3.11 memperkenalkan modul execute-assembly. Ini memungkinkan operator untuk memanfaatkan kekuatan rakitan .NET pasca-eksploitasi dengan mengeksekusinya dalam memori tanpa memiliki risiko tambahan menjatuhkan alat-alat tersebut ke disk. Sementara kemampuan memuat rakitan .NET dalam memori melalui kode yang tidak dikelola bukanlah hal baru atau tidak diketahui pada saat rilis, saya akan mengatakan Cobalt Strike membawa kemampuan ke arus utama dan membantu terus mendorong popularitas .NET untuk teknik pasca-eksploitasi.

Modul execute-assembly Cobalt Strike menggunakan teknik fork and run, yaitu menjalankan proses pengorbanan baru, menyuntikkan kode berbahaya pasca-eksploitasi Anda ke dalam proses baru itu, menjalankan kode berbahaya Anda dan setelah selesai, mematikan proses baru. Ini memiliki manfaat maupun kekurangan. Manfaat metode fork&run adalah eksekusi terjadi di luar proses implan Beacon. Ini berarti bahwa jika sesuatu dalam tindakan pasca-eksploitasi kita salah atau tertangkap, ada peluang yang jauh lebih besar untuk implan kita tetap bertahan. Singkatnya, ini sangat membantu stabilitas implan secara keseluruhan. Namun, karena vendor keamanan menangkap perilaku fork and run ini, Cobalt Strike mengakui bahwa pola tersebut menambah biaya OPSEC.

Pada versi 4.1 yang dirilis pada Juni 2020, Cobalt Strike memperkenalkan fitur baru untuk mencoba dan membantu alamat masalah ini dengan pengenalan Beacon Object Files (BOF). BOF memungkinkan operator untuk menghindari pola eksekusi yang terkenal seperti dijelaskan di atas atau kegagalan OPSEC lainnya seperti menggunakan cmd.exe/powershell.exe dengan mengeksekusi file objek dalam memori dalam proses yang sama dengan implan beacon kami. Meskipun saya tidak akan membahas cara kerja BoF, berikut adalah beberapa postingan blog yang menurut saya berwawasan luas:

Jika Anda membaca blog di atas, sekarang kita harus melihat bahwa BOF bukanlah anugerah penyelamatan yang kami harapkan dan jika Anda bermimpi menulis ulang semua alat-alat .NET yang luar biasa itu dan mengubahnya menjadi BOF, impian itu sekarang telah hancur. Maaf. Namun harapan tidak hilang karena, menurut saya, ada beberapa hal hebat yang dapat ditawarkan oleh BoF, dan baru-baru ini saya menikmati proses (dan beberapa frustrasi juga) dalam mendorong batas-batas apa yang dapat dilakukan menggunakannya. Pertama, adalah dengan membuat CredBandit yang melakukan dump memori lengkap dari proses seperti LSASS dan mengirimkannya kembali melalui saluran komunikasi Beacon Anda yang ada. Hari ini saya merilis InlineExecute-Assembly, yang dapat digunakan untuk mengeksekusi rakitan .NET di dalam proses beacon Anda tanpa modifikasi pada tooling .NET favorit Anda. Mari selami mengapa saya menulis BOF, beberapa fitur utamanya, batasan, dan bagaimana hal itu bisa berguna saat melakukan simulasi serangan/tim keamanan.